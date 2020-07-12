«Мы не враги». В Бресте лидеры аккумуляторного протеста ушли с очередной встречи по местному референдуму

Источник материала: Tut.by

12 июля противники аккумуляторного завода массово проигнорировали встречу с депутатами по подготовке местного референдума о судьбе проблемного предприятия.





Около 12.00 активисты пришли на площадь Ленина, где два с половиной года они кормят голубей в знак протеста со строительством аккумуляторного завода. К собравшимся подходили милиционеры. Они просили покинуть площадь и пройти в актовый зал Брестского горисполкома, где в 12.30 должна была пройти очередная встреча по «аккумуляторному референдуму». По громкоговорителю людей предупредили, что те, кто не подчинится, могут быть привлечены к административной ответственности.

Позже на площадь вышел ОМОН и стал оттеснять собравшихся к улице Энгельса. Активиста Владимира Козловского, который отказывался уходить, задержали и усадили в микроавтобус. Его доставили в Ленинский РОВД, опросили и отпустили, сообщили TUT.BY правозащитники.





В итоге несколько десятков противников завода ушли с площади и собрались на площадке возле горисполкома. В актовый зал зашли только лидеры протеста Дмитрий Бекалюк, Владимир Мороз и несколько активистов.

Нынешняя встреча с «аккумуляторщиками» третья по счету. 28 июня, они встречались с председателем Брестского горисполкома Александром Рогачуком . В прошлое воскресенье обсудили те же вопросы уже с руководством Брестского райисполкома . На этот раз активистов ждали председатели брестского городского, районного, областного советов депутатов и начальник главного управления юстиции Брестского облисполкома Сергей Калиновский.





— Где предыдущие [чиновники], с которыми мы беседовали в прошлый раз? Что за клоунаду вы устраиваете? — возмутился в зале один из активистов.

— Когда мы инициировали референдум, он был проведен? — спросил другой, — Тогда 1000 причин нашли, что Бресте не зарегистрировали группу по проведению референдума о запрете строительства завода АКБ">нельзя референдум проводить. А сейчас что?! Сработал какой-то новый закон? Референдум будет? Что мы сейчас решаем?

В итоге активисты покинули зал. Участвовать во встрече они отказались, так как на ней не было никого из руководства города и района, пояснил информационному агентству БелаПАН Дмитрий Бекалюк.

— В актовом зале горисполкома не было никого из руководства города и района. А те, кто были, сказали, что не смогут ответить на поставленные нами ранее вопросы, в частности необходимости проведения общественных обсуждений нового отчета о воздействии на окружающую среду аккумуляторного завода. После этого мы обсудили на площадке у здания горисполкома свои дальнейшие действия до проведения местного референдума по заводу, — сообщил Бекалюк.

В беседе с TUT.BY Сергей Калиновский отметил, что встречу планировалось провести в таком формате, так как именно Совет депутатов принимает решение о назначении местного референдума.

— Мы просто хотели рассказать людям, что это такое и с чем мы столкнемся в ближайшем будущем. В том числе выслушать их позицию и определиться, где мы будем проводить [референдум], какие административно-территориальные единицы мы зацепим, — сообщил Сергей Калиновский.





Позже в актовый зал пришли три активиста и правозащитник Роман Кисляк.

— Мы здесь не враги, — сообщил Сергей Калиновский, — И мне не нравится трактовка, что «мы — люди, а вы — чиновники». Мы такие же люди. Я точно так же живу в городе Бресте на Востоке. Там же живут мои дети и родственники живут вокруг. Я не отделяю себя от этих проблем. Поэтому сегодня мы должны договориться конструктивно решить все наши проблемы.

Нерешенных вопросов до сих пор много. В частности, стороны обсудили, какие территории будут участвовать в референдуме, сообщил TUT.BY Роман Кисляк:

— Мы озвучили, что интерес граждан по вопросу аккумуляторного завода выше всего в Тельминском сельском совете и в городе Бресте. Решение о том, где провести референдум еще не принято. Также на встрече озвучивались приблизительные сроки проведения местного референдума. Максимум — семь месяцев. Можно провести и быстрее, если референдум инициирует Совет депутатов, а не граждане путем сбора подписей. Очевидно, что до выборов вопрос референдума не решится. Мы со своей стороны сообщили, что хотим провести местный референдум до конца этого года.

Активисты, которые отказались участвовать во встрече, прошли по улицам Пушкинской и Советской до кинотеатра «Беларусь», а затем разошлись, сообщает БелаПАН .