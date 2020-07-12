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Волковыск. "Место для жизни"
12.07.2020 22:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВернемся в Беларусь. И поговорим о тех, кто честным трудом старается сделать лучше свой родной город и район. Один из старейших городов нашей страны - Волковыск - уже во вторник отпразднует 1015-й день рождения.
Район в целом богат культурным наследием - сохранилась целая россыпь костелов, которые представляют собой практически все архитектурные стили.
Близость границы с Евросоюзом и безвизовый режим создают хорошие условия для развития туризма, в том числе с приставкой агро- и эко-, ведь у нас богатая история, красивая природа и главное достояние - люди.
В нашей постоянной рубрике "Место для жизни" продолжаем рассказывать о развитии районов Беларуси через истории тех, кто здесь живет и работает. Новая серия с юго-запада Беларуси.
Ксения Лебедева о Волковысском районе.
Волковыск - один из старейших городов Беларуси. Граница с Евросоюзом и безвизовый режим в сочетании с богатым культурным наследием создают хорошие условия для развития туризма. Район промышленный и активно развивающийся. Здесь сосредоточены 29 предприятий, 8 из которых государственные.
Михаил Михайлович, Вы предложили и даже настаивали, чтобы мы начали наше интервью именно на этом месте.
Михаил Ситько, председатель Волковысского райисполкома: "Это была первая школа в Волковыске. Отсюда вышли знаменитые люди, которые в последующем прославили наш район. Каждая страна, каждый регион обязан заботиться, чтобы была смена.
Регион граничит с Польшей. В этих случаях обычно переживают, чтобы не было оттока молодежи, чтобы не уезжали.
Около 90 % тех выпускников нашей школы, которые поступают в польские вузы, возвращаются. Это и те самые педагоги, которые ведут образовательный процесс в этой школе. А с другой стороны, очень много достойных людей, которые стали строителями, руководителями. Они нашли себя здесь, на нашей малой родине".
В стране две школы, где преподавание всех предметов ведется на польском языке. Одна в Гродно, вторая здесь. Преподаватели - уроженцы города Волковыска или Гродненской области.
Галина Булай, директор СШ № 8 г. Волковыска: "Многие из них получили образование в нашем колледже в Волковыске. Дальше продолжали обучение или в Польше, или у нас. Сегодня у меня работают 6 преподавателей, которые окончили вузы Польши и вернулись назад".
При районном Совете депутатов действует молодежный парламент. Избирается, чтобы отстаивать интересы электората. Все, как у взрослых, отличие лишь в масштабах. Уже сегодня они проявляют активность и задают старшим коллегам вопросы, которые волнуют сверстников.
Карина Завражена, зампредседателя молодежного парламента при Волковысском районном Совете депутатов: "У нас недавно была встреча с Виталием Станиславовичем Новицким. Мы задали ему интересующие нас вопросы. Например, подняли такой вопрос, почему дети во внешкольное время ездят платно на автобусе. Он сказал, что будут решать эти вопросы. Будем ждать ответа".
Это необычный молочный завод. Здесь производят детское питание, поэтому стандарты здесь выше обычных. Требования тоже. С точки зрения технологичности и современных подходов учитывают тенденции. А вот культура производства, технологии, отношение к качеству за пять десятков лет не изменились.
Александр Яроцкий, гендиректор ОАО "Беллакт": "У нас очень много династий. Это родители строили завод, потом приходили их дети, потом приходили их внуки. Я давно на предприятии - с 1997 года пришел по распределению. И еще с тех пор я заметил предпочтение у руководства предприятия. Это не кумовство, это при прочих равных условиях, если у человека есть родственники, то я выберу его. Это означает, что они ценят, значит и он будет ценить".
Екатерина из Волковыска, а вот Артур россиянин. После окончания Могилевского технологического университета, где и познакомились, молодая семья выбрала вместо Ставрополя (юга России) юго-запад Беларуси. Значение сыграло и трудоустройство по специальности, и хорошие условия. 10 лет уже вместе работают и растят детей на своем же продукте - производят питание для самых маленьких.
Артур Стимберис, начальник цеха по производству детского питания ОАО "Беллакт": "Трудностей особых у нас нет из-за того, что у нас графики не совпадают. У жены график посменный, она может утром детьми заниматься или после ночной смены найти время. А я с 8 до 17 работаю, в выходные дни могу быть с детьми".
Хороший коллективный договор позволяет поддерживать материально и тех, кто в отпуск собрался, и тех, кто создал семью. Но кроме этого поощряют родителей, у которых дети заняли призовые места на соревнованиях и олимпиадах.
Александр Яроцкий, гендиректор ОАО "Беллакт": "Ребенок в 7-8 классе - это его первые заработанные деньги и умом. У ребенка в голове, что он может зарабатывать и «Беллактом» зарабатывать. Может он к нам придет после этого".
60 % продукции реализуют внутри страны, остальное экспортируют. И если 4 года назад работали только на российский, то после закрытия рынка в 2016 году стратегию пересмотрели. Теперь 30 % экспорта - это страны дальнего зарубежья, львиную долю составляет торговля с Китаем.
Михаил Ситько, председатель Волковысского райисполкома: "Чего сегодня не хватает людям, которые живут в Волковысском районе?
В первую очередь, это было здравоохранение - то, что уже давно назрело. Мы ввели в прошлом году нашу ЦРБ.
Была очень большая просьба в Волковыске сделать ЗАГС. Были просьбы создать условия культурного проведения досуга. Этим культурным досугом является наш кинотеатр. Он был построен в 50-е годы прошлого столетия и не соответствовал тем параметрам, которые были необходимы нынешнему дню".
Как оказалось, пока здание ЗАГСа ремонтировали, все торжества - и свадьбы, и крестины - проходили именно здесь. Кинотеатр стал знаковым местом.
Светлана Ларина, директор кинотеатра "Юность": "Сделан такой шикарный ремонт в 2013 году, что позволило увеличить в огромное количество раз посещение нашего кинотеатра.
- Сколько зарабатывал, можно сравнить?
В 2012 году за год заработали 70 миллионов в тех ценах, через год у нас было 1 миллиард 200. У людей сразу возник огромный интерес. Люди стали идти семьями. Большой экран, как в минских кинотеатрах, мягкие кресла. Можно с комфортом провести несколько часов".
Александр Швецов, машинист экскаватора: "Вот такая монотонная работа. Не жалуемся. Новичку, наверное, сложно, а так, поработав 24 года, это просто привычка. Как ложкой работать. Чем занимаюсь - горжусь. Мне нравится эта работа".
Этот ковш за один раз загребает 20 тон грунта и легко отбрасывает в сторонку, чтобы понизить уровень воды в карьере - она мешает добыче мела. Такой работе, как у Александра, нигде не учат. Все навыки молодые копатели получают уже здесь от старших товарищей.
Александр Швецов, машинист экскаватора: "Молодежь теперь все быстро схватывает. Главное - было бы желание трудиться, а остальное приходит с годами".
Это одно из трех разведанных месторождений мела. По подсчетам геологов, здесь 30 млн тон известняка. Конкретно на этом карьере - половина. Согласно разведке, в целом мела в Красносельске хватит еще на 50 лет. Затем одинокие карьеры заполнят подземные воды и - пожалуйста - чем не океан и белоснежные песчаные пляжи!
Вот это знаменитые белорусские Мальдивы. Они не только безумно красивы, но и безумно опасны. Например, высота этих гор 60 метров, а глубина карьера - 35. И любой небрежный шаг может стать последним. Но даже такие перспективы не пугают туристов-экстремалов.
Эти места - головная боль и предприятия, и района. Это опасная промышленная территория. А туристов, в том числе и иностранных, сюда так и тянет. Любой из этих откосов в любой момент может сойти, как лавина. И его никто не остановит. К слову, связь здесь плохая, а интернета и вовсе нет, поэтому в случае чего помощь придется ждать долго.
Александр Веселик, гендиректор ОАО «Красносельскстройматериалы": "Кругом стоят знаки, что проход и нахождение на промышленной территории запрещено. Наши люди игнорируют. Тяга получить какой-то адреналин стоит выше того, чтобы позаботится о своем здоровье Действительно очень небезопасно, поэтому совместно с районной властью в рамках промышленного туризма отработан промышленный путь, начиная с завода музея и продолжая уже сюда, в карьер. Предусмотрено строительство смотровой площадки с установкой ограждений".
Красносельскстройматериалы - это не только крупнейшее предприятие в районе, но и главное в городском поселке. Оно дает почти 3 тысячи рабочих мест с заработной платой больше 1000 рублей. Выпускают цемент, мел, известь, блоки. Стройматериалы востребованы в Польше, Литве, Калининграде, Латвии и Эстонии.
Иван Заневский, ремесленник: "Изначально я ремесленник по дереву. Была идея создания коллекции белорусских сувениров. А так как наш народ с фантазией был, нафантазировал в свое время, то грех этим не воспользоваться. И так пришли к агроусадьбе. Искали подходящее место. Наткнулись на эту деревню, на этот дом. Эта трасса на польский Белосток. Так как Волковыск вошел в безвиз, думаю, что это актуально".
Иван и Екатерина Заневские поженились полгода назад. Она работала в Новогрудке инженером по сертификации и стандартизации, он - ремесленник. Увлек своей идеей переехать в деревню и построить усадьбу. Екатерина подхватила идею мужа, теперь здесь хозяйка.
Екатерина Заневская, хозяйка агроусадьбы: "Нам понадобилась помощь. Государство предлагало очень выгодные субсидии. Для нашей местности дают 15 бюджетов прожиточного минимума. Получается 3700. Я не думала никогда, что приеду жить в деревню".
Иван Заневский, ремесленник: "Достаточно хорошие условия в Беларуси - большой участок получается. Это недорого. И возможности большие. Можно и сельским хозяйством заниматься, можно и строения какие-то построить. В этом плане очень повезло".
Треть бюджета района составляет малый и средний бизнес. Проживают почти 70 тысяч человек, из них только 14 тысяч в городе, но над этим работают. Средняя зарплата - 900 рублей, нижний предел установился пока на 500. При этом есть все условия для развития сельского хозяйства и переработки, ведь земля здесь высшего бала, как и люди.
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Вернемся в Беларусь. И поговорим о тех, кто честным трудом старается сделать лучше свой родной город и район. Один из старейших городов нашей страны - Волковыск - уже...
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