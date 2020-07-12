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Губернатор Могилевской области о видах на каравай и развитии региона
12.07.2020 22:24 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГлавный экзамен для наших аграриев - уборочная-2020 - еще впереди. Хотя некоторые районы уже постепенно включаются в большую жатву. В Могилевской области первыми в поля вышли комбайны в хозяйствах Кировского района.
Главное сейчас - качественно собрать урожай и не допустить потерь. О видах на каравай и развитии региона наш корреспондент Светлана Лукьянюк спросила у губернатора Могилевской области Леонида Зайца.
Когда вы планируете начать уборочную кампанию? И, может быть, во время посевной как-то изменились площади посева или каких-либо культур на Могилевщине посадили больше?
- Мы уже готовы к уборке зерновых культур. То состояние посева, которое в настоящий момент, нам дает полагать, что начнется она в конце июля в большинстве районов Могилевской области. Технический парк комбайнов готов. Дополнительно еще усилили его. Закупаем на Гомсельмаше еще 130 единиц, поэтому уменьшится нагрузка на одну машину. Все позволяет убрать в оптимально сжатые сроки выращенный хлеб. Что касается зерновых, то здесь расширены посевы, увеличены площади практически на сто тысяч гектаров, увеличены посевы озимых зерновых культур, внесено больше минеральных удобрений. Весной расширили посевы кукурузы на зерно, ждем урожай. Есть основания заявлять о том, что в текущем году сформирован достаточно неплохой хлеб. Поэтому наша задача - в максимально сжатые сроки без потерь его убрать, выполнить обязательство перед страной, обеспечить заказ, засыпать семена, фураж.
Прошло полгода. Вас как губернатора какие показатели социально-экономического развития Могилевщины радуют, может быть, какие-то пока беспокоят? Где нужно приложить больше усилий, чтобы по году выйти на более высокие показатели?
- Все отрасли нашей промышленности народно-хозяйственного комплекса вышли на положительную динамику. Строительная отрасль, сельское хозяйство, розничная торговля имеют увеличения относительно уровня прошлого года. Валовый оригинальный продукт мы обеспечили на уровне 98,3% по итогам работы за пять месяцев. Стоит задача, чтобы текущий год обеспечить выполнение в объеме 102,5%. Проблемы, которые есть сегодня в мире, ослабевают. Это чувствуется уже и на территории Могилевской области. Те предприятия, которые завязаны с внешними рынками, оживляют свою работу, оживляют свою деятельность.
Молочная переработка в текущем году работает с большим превосходством относительно прошлого года. Потому что на переработку поступает больше сырья. Поэтому за 5 месяцев мы подали более 15 тысяч тонн молока относительно уровня прошлого года. Поэтому увеличились и показатели предприятия финансовые. Все позволяет сделать вывод, что мы обеспечим страну продовольствием, продуктами питания - всем необходимым для нашего потребителя.
И особо хотел бы выразить слова признательности и благодарности Президенту нашей страны за продление действий указа № 235, что касается юго-восточной территории. Он продлен до 2025 года. Там в основе указа этого заложены определенные преференции, которые позволят значительно усилить социальный блок, улучшить качество проживания на территории этих районов и, конечно, дать возможность развить экономику этих территорий. Что уже в текущем году вкладывается более 127 миллионов в развитие тех производств, которые необходимы на данной территории.
А что по этой программе получит Могилевщина уже в этом году?
- Цель этой программы - вывести уровень жизни людей на средне областной показатель и по заработной плате, и по доходности, и по условиям проживания.
Уровень – это через пять лет или все-таки за один год?
- В течение пяти лет стоит задача. Поэтому начинаем уже с этого года. Мы должны увеличить объем производства продукции растениеводства и животноводства - это в сельском хозяйстве. Там запланирован ряд социальных объектов, которые необходимо ввести именно в текущем году уже. Допустим, в Славгороде уже в текущем году вводится детский сад на 50 мест. И по остальным нашим регионам в соответствии с потребностью населения будут запланированы и реализованы те объекты, в которых нуждается население.
Вообще социальных объектов планируется много ввести?
- Каждый месяц мы вводим по несколько объектов. Вот сейчас ввели бассейн в микрорайоне Казимировка – это молодой развивающийся района города Могилева. Ввели школу, бассейн, ввозим сейчас поликлинику для взросло-детского населения со станцией скорой помощи. Дальше вводим спортивный комплекс с помощью Президента нашей республики – в районе Фатина города Могилева. Также улучшаем качество дорог именно в нашей областной столице.
Вы сказали, что по программе планируется увеличение производства и растениеводства, и животноводства. А на сколько?
- Планируем расти в 1,7 по выручке продукции на одного работника. Надо произвести, надо продать и в конечном итоге необходимо получить эти деньги, которые лежали бы в основе благополучия наших граждан, наших людей.
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Главный экзамен для наших аграриев - уборочная-2020 - еще впереди. Хотя некоторые районы уже постепенно включаются в большую жатву. В Могилевской области первыми в...
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