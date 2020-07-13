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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В оздоровительных лагерях для школьников разработали тематические программы Так, например, один из самых больших детский центров под Радошковичами предлагает сразу несколько профилей. Среди них школа креативного мышления, изучение...

Так, например, один из самых больших детский центров под Радошковичами предлагает сразу несколько профилей. Среди них школа креативного мышления, изучение иностранных языков и робототехники. IT-направления особенно популярны. На занятиях дети в игровой форме изучают основы программирования и конструирования. Причем каждую смену независимо от профиля объединяет и общая тема - от науки до искусства.Работа оздоровительных лагерей сейчас организована с учетом эпидобстановки. Проводят обработку спальных и игровых помещений, также усилен контроль за работой пищеблоков.