|
В оздоровительных лагерях для школьников разработали тематические программы
13.07.2020 09:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТак, например, один из самых больших детский центров под Радошковичами предлагает сразу несколько профилей. Среди них школа креативного мышления, изучение иностранных языков и робототехники. IT-направления особенно популярны. На занятиях дети в игровой форме изучают основы программирования и конструирования. Причем каждую смену независимо от профиля объединяет и общая тема - от науки до искусства.
Работа оздоровительных лагерей сейчас организована с учетом эпидобстановки. Проводят обработку спальных и игровых помещений, также усилен контроль за работой пищеблоков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Так, например, один из самых больших детский центров под Радошковичами предлагает сразу несколько профилей. Среди них школа креативного мышления, изучение...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)