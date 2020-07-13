ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В оздоровительных лагерях для школьников разработали тематические программы

13.07.2020 09:32 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Так, например, один из самых больших детский центров под Радошковичами предлагает сразу несколько профилей. Среди них  школа креативного мышления,  изучение иностранных языков и робототехники.  IT-направления особенно популярны. На занятиях дети в игровой форме изучают основы программирования и конструирования. Причем каждую смену независимо от профиля объединяет и общая тема - от науки до искусства.
Работа оздоровительных лагерей сейчас организована с учетом эпидобстановки. Проводят обработку спальных и игровых помещений, также усилен контроль за работой пищеблоков.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Так, например, один из самых больших детский центров под Радошковичами предлагает сразу несколько профилей. Среди них  школа креативного мышления,  изучение...
 
Новости дня
Новости общества
 
Пинчане создают песокафе и мечтают о гостинице для домашних питомцев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
13.07.2020
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика