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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Набирая полные корзины грибов, надо не забывать о правилах безопасности Сезон тихой охоты. Грибники благодаря дождливой погоде сейчас быстро набирают полные корзины лисичек, маслят, подберезовиков с подосиновиками. Однако нужно знать...

Сезон тихой охоты. Грибники благодаря дождливой погоде сейчас быстро набирают полные корзины лисичек, маслят, подберезовиков с подосиновиками. Однако нужно знать хорошие места и верные к ним тропы. По дороге не забывать о правилах безопасности. Рекомендуется ориентироваться в чаще в том числе и на квартальные столбы.