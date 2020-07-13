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Набирая полные корзины грибов, надо не забывать о правилах безопасности

13.07.2020 10:00 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сезон тихой охоты. Грибники благодаря дождливой погоде сейчас быстро набирают полные корзины лисичек, маслят, подберезовиков с подосиновиками. Однако нужно знать хорошие места и верные к ним тропы. По дороге не забывать о правилах безопасности. Рекомендуется ориентироваться в чаще в том числе и на квартальные столбы.
 
 
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Сезон тихой охоты. Грибники благодаря дождливой погоде сейчас быстро набирают полные корзины лисичек, маслят, подберезовиков с подосиновиками. Однако нужно знать...
 
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