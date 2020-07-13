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Прохладно, но без дождей. Погода в Могилеве на неделю

13.07.2020 09:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Похоже, июль ушел в отпуск: в Могилеве на неделе будет прохладно и ветрено, но хотя бы без дождей. Небо будет облачным. А в выходные, по предварительным данным pogoda.by, погода кардинально не изменится.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 13 июля, будет до +19 °С, облачно. Местами возможны дожди.

Во вторник прогнозируют уже переменную облачность и гораздо больше солнца, но будет по-прежнему прохладно: +11…+21 °С. Еще и ветер будет холодным и порывистым — до 15 м/с.

В среду, 15 июля, снова похолодает: +13…+17 °С. Будет ветрено и серо, небо затянет облаками.

В четверг также сохранится облачная погода, но она будет уже более комфортной. Потеплеет — +14…+21 °С, ветер утихнет.

В пятницу, 17 июля, также будет солнечно и тепло — +12…+22 °С.

За точным прогнозом погоды заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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