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Прохладно, но без дождей. Погода в Могилеве на неделю
13.07.2020 09:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Похоже, июль ушел в отпуск: в Могилеве на неделе будет прохладно и ветрено, но хотя бы без дождей. Небо будет облачным. А в выходные, по
Сегодня, 13 июля, будет до +19 °С, облачно. Местами возможны дожди.
Во вторник прогнозируют уже переменную облачность и гораздо больше солнца, но будет по-прежнему прохладно: +11…+21 °С. Еще и ветер будет холодным и порывистым — до 15 м/с.
В среду, 15 июля, снова похолодает: +13…+17 °С. Будет ветрено и серо, небо затянет облаками.
В четверг также сохранится облачная погода, но она будет уже более комфортной. Потеплеет — +14…+21 °С, ветер утихнет.
В пятницу, 17 июля, также будет солнечно и тепло — +12…+22 °С.
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Будет ветрено и облачно.
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