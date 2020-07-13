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Беловежская пуща - туристический бренд Беларуси

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Туристические комплексы Национального парка "Беловежская пуща" открывают новый сезон Если же тихая охота не по душе, но свежего лесного воздуха хочется, выходом станут экомаршруты. Туристические комплексы Национального парка “Беловежская пуща”...

Если же тихая охота не по душе, но свежего лесного воздуха хочется, выходом станут экомаршруты. Туристические комплексы Национального парка “Беловежская пуща” открывают новый сезон. Заповедные леса и нетронутые экосистемы можно обойти пешком или на велосипеде. И по дороге увидеть диких животных в их натуральной среде обитания. Такой отдых вошел в тренды нынешнего туристического сезона.Увеличению туристического потока поспособствовала и возможность безвизового посещения Национального парка.