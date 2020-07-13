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Туристические комплексы Национального парка "Беловежская пуща" открывают новый сезон
13.07.2020 10:00 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЕсли же тихая охота не по душе, но свежего лесного воздуха хочется, выходом станут экомаршруты. Туристические комплексы Национального парка “Беловежская пуща” открывают новый сезон. Заповедные леса и нетронутые экосистемы можно обойти пешком или на велосипеде. И по дороге увидеть диких животных в их натуральной среде обитания. Такой отдых вошел в тренды нынешнего туристического сезона.
Беловежская пуща - туристический бренд БеларусиСвятослав Болбот, начальник туристско-гостиничного комплекса: "Много приезжает иностранных туристов. Больше всего поляков, немцев, французов, россиян. Ну и, естественно, белорусы. Много у нас замечательных мест есть. Построен также эколого-просветительный центр, это у нас такое место Войтов мост, где мы можем работать со студентами и научные конференции проводить".
Увеличению туристического потока поспособствовала и возможность безвизового посещения Национального парка.
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Если же тихая охота не по душе, но свежего лесного воздуха хочется, выходом станут экомаршруты. Туристические комплексы Национального парка “Беловежская пуща”...
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