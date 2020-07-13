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На неделе температура воздуха будет ниже климатической нормы

13.07.2020 12:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В воскресенье прохладный воздух распространился на всю Беларусь и температура воздуха оказалась на 2−5 °С ниже положенного по климатической норме в июле. Хозяином погодных условий он останется почти всю неделю, особенно свежо будет в утренние часы. Об этом TUT.BY рассказали в Белгидромете Минприроды.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

14 июля, во вторник, ожидается температура воздуха минимальная ночью +6…12 °С, максимальная днем +17…23 °С. В области повышенного атмосферного давления будет находиться большая часть территории страны, поэтому в основном обойдется без осадков, лишь по востоку Беларуси, где за погоду будет отвечать малоподвижный атмосферный фронт, пройдут кратковременные дожди, в дневные часы местами прогремят грозы. Ветер северный, северо-западный умеренный, днем по востоку порывистый. Утром местами слабый туман.

15 июля, в среду, погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладном воздухе. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в крайних восточных районах Гомельской и Могилевской областей возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром по западу республики слабый туман. Ветер северо-западный умеренный, по востоку порывистый. Температура воздуха ночью +7…13 °С, днем +16…23 °С, по юго-западу до +25 °С.

16 июля, в четверг, на большей части территории страны обойдется без осадков, лишь днем по юго-западу Беларуси, где скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с территории Польши, возможны кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +7…13 °С, днем +20…27 °С.

В пятницу и в предстоящие выходные на фоне повышенного атмосферного давления дождей будет немного. Северо-западный умеренный ветер продолжит поставлять со Скандинавского полуострова прохладный воздух. Температура воздуха ожидается минимальная ночью +8…15 °С, максимальная днем +18…25 °С. Такой температурный фон окажется на 2−3 градуса ниже климатической нормы. В ночные и утренние часы в низких местах и вблизи водоемов могут сгущаться непродолжительные туманы.

 
 
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В воскресенье прохладный воздух распространился на всю Беларусь и температура воздуха оказалась на 2−5°С ниже положенного по климатической норме в июле. Хозяином...
 
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