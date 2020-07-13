В Беларуси рассказали, когда будут блокировать сайты

В МВД будут эффективно блокировать доступ пользователей национального сегмента к ресурсам, если будет угроза национальной безопасности.

Об этом заявил первый замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич на online-конференции 13 июля.

«Мое лично мнение, что с технической точки зрения нельзя, с информационной - просто глупо блокировать не только телеграмм-каналы, но и какие-либо ресурсы, потому что интернет нельзя запретить, как нельзя запретить воздух», - заявил Казакевич.

Он добавил, что при необходимости можно заблокировать доступ белорусских пользователей к ресурсам, несущим наркоугрозу или деструктивную информацию.

Представитель МВД привел пример деструктивного ресурса, назвав телеграм-канал «Армия для народа», где публиковались активные призывы к силовому воздействию по отношению к правоохранителям.

Целью администраторов канала был вывод людей на площадь, «как в 2010 году, но в более масштабном объеме».

«Ничего общего с армией, с правоохранительными органами эти люди не имели», - подчеркнул Казакевич, отметив, что сейчас по деятельности данного сообщества проводится доследственная проверка.

Единственным способом ограничения доступа к деструктивным интернет-ресурсам на сегодняшний день является отключение всей страны от внешнего интернета. Иных способов пока нет, но, судя по всему, власти готовы к переходу на белорусский интранет.