ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси рассказали, когда будут блокировать сайты

14.07.2020 07:00 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

В МВД будут эффективно блокировать доступ пользователей национального сегмента к ресурсам, если будет угроза национальной безопасности.

Об этом заявил первый замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич на online-конференции 13 июля.

«Мое лично мнение, что с технической точки зрения нельзя, с информационной - просто глупо блокировать не только телеграмм-каналы, но и какие-либо ресурсы, потому что интернет нельзя запретить, как нельзя запретить воздух», - заявил Казакевич.

Он добавил, что при необходимости можно заблокировать доступ белорусских пользователей к ресурсам, несущим наркоугрозу или деструктивную информацию.

Представитель МВД привел пример деструктивного ресурса, назвав телеграм-канал «Армия для народа», где публиковались активные призывы к силовому воздействию по отношению к правоохранителям.

Целью администраторов канала был вывод людей на площадь, «как в 2010 году, но в более масштабном объеме».

«Ничего общего с армией, с правоохранительными органами эти люди не имели», - подчеркнул Казакевич, отметив, что сейчас по деятельности данного сообщества проводится доследственная проверка.

Единственным способом ограничения доступа к деструктивным интернет-ресурсам на сегодняшний день является отключение всей страны от внешнего интернета. Иных способов пока нет, но, судя по всему, власти готовы к переходу на белорусский интранет.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В МВД будут эффективно блокировать доступ пользователей национального сегмента к ресурсам, если будет угроза национальной безопасности. Об этом заявил первый...
 
Новости дня
Новости общества
 
Летняя школа юных экономистов открывается 16 июля в БГУ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика