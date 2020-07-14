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Лукашенко и Канопацкая, ЦИК и подписи, «шок и ступор», МВД и интернет - все за вчера

14.07.2020 07:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!


День сегодня будет интересным. ЦИК наконец-то сообщит, кто продолжит участие в избирательной кампании и кого зарегистрируют кандидатом в президенты. Накануне юристы штаба Виктора Бабарико ознакомились в комиссии с результатами проверки документов и заявили, что формальных причин для отказа нет. Штаб Валерия Цепкало тем временем направил жалобу в ЦИК, подкрепив ее тысячей заявлений граждан, чьи подписи были признаны недействительными. А Анна Канопацкая заявила, что в президентской кампании участвуют только два серьезных политика — она и Лукашенко. Не переключайтесь.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Юрист Юрий Гуща, который входит в инициативную группу Валерия Цепкало, ознакомился с документами в ЦИК, по которым во Фрунзенском районе Минска не учли все подписи за этого кандидата в президенты. И вот, что повергло его «в шок и тяжелый ступор».
  • Минчанин Валентин Кареев решил стать членом участковой избирательной комиссии, но Администрация Первомайского района проголосовала против. Зато в состав комиссии вошло два сотрудника завода «БелОМО», которых по документам выдвинули одни и те же граждане, а это нарушение закона. Что примечательно — их подписи на разных листах отличаются. Валентин написал заявление в милицию, его поддержали двое избирателей, которые говорят, что не ставили свою подпись за выдвижение «победителей» и даже не знают, кто это такие.
  • Телеканал ОНТ 13 июля опубликовал «новые подробности в «деле Белгазпромбанка». В вечернем выпуске новостей заявили: следствие установило, что в центральном офисе банка в Минске долгое время работала так называемая черная касса.


  • МВД высказалось о «деструктиве» в интернете. При угрозе национальной безопасности ведомство обещает эффективно блокировать доступ.
  • Блогера Сергея Тихановского снова поместили в карцер СИЗО № 1. На этот раз за то, что не он побрился, рассказала его жена и претендент в президенты Светлана Тихановская.
  • Красному костелу выставили платеж по налогам в 156 тысяч рублей.
  • МИД предупредил белорусов, которые уезжают на отдых за границу: страны могут снова ввести ограничительные меры, в таком случае туристы сами несут ответственность за возможные издержки.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • МВД своеобразно прокомментировало задержание в спортзале чемпиона Грузии по бодибилдингу Шоты Лобжанидзе. Он, напомним, написал в личку сообщение членам БРСМ, которое признали оскорблением. «Давайте уйдем от правовой оценки этой ситуации. Разве достойно грузинского мужчины писать такое женщине, члену БРСМ? Наверное, нет», — сказал первый замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич. А о том, целесообразно ли сотрудникам ГУБОПиК заниматься делами об оскорблении и зачем применять в таких случаях наручники, рассуждает правозащитник.


  • Не пропустите колонку главного редактора политико-экономического блока новостей Ольги Лойко о том, что праведный гнев белорусов решили направить против кредиторов. А это так себе идея.
  • Тяжелый суд начался в Каменце. 17-летнего сына-отличника обвиняют в убийстве своего отца-тирана. «До 12 лет я считал, что такое поведение отца — это нормально. Потом, по рассказам друзей, понял, что это ненормально. Он постоянно кричал, матерился, размахивал руками. Часто матерился в мой адрес и в адрес мамы. Были выражения: «Умрешь маленьким». (…) Я старался не обращать на него внимания. Он покричит, я помолчу — и всё», — рассказал на суде обвиняемый.
  • В Беларуси предвыборная кампания — горячая пора не только для политиков, но и для адвокатов. Более ста из них подписали обращение о том, что в Беларуси нарушается право на защиту. Сами адвокаты тоже под ударом, случаи, когда защитников лишали права на работу и даже заводили в отношении них уголовные дела, в Беларуси уже были. Встретились с председателем Белорусской республиканской коллегии адвокатов сенатором Виктором Чайчицем, чтобы узнать, что он думает о происходящем и готово ли адвокатское сообщество после выборов защищать своих же коллег.


  • Последние три года белорус Семен Букин работал в канадском Цирке дю Солей. Сейчас, когда из-за пандемии компания оказалась под угрозой банкротства, артиста и еще три с половиной тысячи сотрудников уволили. В интервью Семен рассказал о возможных причинах банкротства компании, «плюшках» для артистов, сбережениях в американском банке и цирке в белорусской политике.
  • «Когда я вижу насилие и ложь, для меня не стоит вопрос выбора: в таких ситуациях я не могу реагировать иначе», — говорит Светлана Аникей, которая приняла участие в видеообращении с требованием честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных. Звезда белорусского театра и кино рассказала о нынешних доходах и жизни в Польше.
  • В средней школе Артур попал в плохую компанию, и понеслось: алкоголь, кражи, угоны автомобилей. Свое 16-летие парень отпраздновал в воспитательной колонии для несовершеннолетних. Там он пробыл один год и одиннадцать месяцев, после чего была подписана амнистия и Артур снова оказался на свободе. Почти два года поменяли его мировоззрение и скорректировали планы. История парня, который честно признает свои ошибки и хочет изменить свою жизнь.

О СПОРТЕ

  • Белорусский футболист, выступавший на Олимпиаде, приговорен к двум годам лишения свободы по делу о договорных матчах.
  • В матче 17-го тура на «Борисов-Арене», где БАТЭ принимал «Славию», судья назначил пенальти в ворота борисовчан. Случилось это почти сразу после того, как «желто-синие» открыли счет. Разбираем, правомерно ли было решение.
  • Минское «Динамо» объявило о снижении зарплат трех хоккеистов — канадцев Франсиса Паре, Дэнни Тэйлора и американца Шейна Принса.

Все новости понедельника, 13 июля

Есть устойчивое ощущение, что с таким количеством стресса организм уже не справляется? Наш колумнист Саша Зантович рассказывает, как он с этим борется: «Проснулся утром — хорошо. Позавтракал вкусно — отлично! Солнце светит? Господи, радость-то какая!»

Хороших вам новостей сегодня!

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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День сегодня будет интересным. ЦИК наконец-то сообщит, кто продолжит участие в предвыборной кампании и кого зарегистрируют кандидатом в президенты.
 
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