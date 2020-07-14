Лукашенко и Канопацкая, ЦИК и подписи, «шок и ступор», МВД и интернет - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!





День сегодня будет интересным. ЦИК наконец-то сообщит, кто продолжит участие в избирательной кампании и кого зарегистрируют кандидатом в президенты. Накануне юристы штаба Виктора Бабарико ознакомились в комиссии с результатами проверки документов и заявили , что формальных причин для отказа нет. Штаб Валерия Цепкало тем временем направил жалобу в ЦИК, подкрепив ее тысячей заявлений граждан, чьи подписи были признаны недействительными. А Анна Канопацкая заявила , что в президентской кампании участвуют только два серьезных политика — она и Лукашенко. Не переключайтесь.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Юрист Юрий Гуща, который входит в инициативную группу Валерия Цепкало, ознакомился с документами в ЦИК, по которым во Фрунзенском районе Минска не учли все подписи за этого кандидата в президенты. И вот, что повергло его «в шок и тяжелый ступор» .

. Минчанин Валентин Кареев решил стать членом участковой избирательной комиссии, но Администрация Первомайского района проголосовала против. Зато в состав комиссии вошло два сотрудника завода «БелОМО», которых по документам выдвинули одни и те же граждане, а это нарушение закона . Что примечательно — их подписи на разных листах отличаются. Валентин написал заявление в милицию, его поддержали двое избирателей, которые говорят, что не ставили свою подпись за выдвижение «победителей» и даже не знают, кто это такие.

. Что примечательно — их подписи на разных листах отличаются. Валентин в милицию, его поддержали двое избирателей, которые говорят, что не ставили свою подпись за выдвижение «победителей» и даже не знают, кто это такие. Телеканал ОНТ 13 июля опубликовал «новые подробности в «деле Белгазпромбанка». В вечернем выпуске новостей заявили: следствие установило, что в центральном офисе банка в Минске долгое время работала так называемая черная касса.





МВД высказалось о «деструктиве» в интернете . При угрозе национальной безопасности ведомство обещает эффективно блокировать доступ.

. При угрозе национальной безопасности ведомство эффективно блокировать доступ. Блогера Сергея Тихановского снова поместили в карцер СИЗО № 1 . На этот раз за то, что не он побрился, рассказала его жена и претендент в президенты Светлана Тихановская.

. На этот раз за то, что не он побрился, его жена и претендент в президенты Светлана Тихановская. Красному костелу выставили платеж по налогам в 156 тысяч рублей .

. МИД предупредил белорусов, которые уезжают на отдых за границу: страны могут снова ввести ограничительные меры, в таком случае туристы сами несут ответственность за возможные издержки.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

МВД своеобразно прокомментировал о задержание в спортзале чемпиона Грузии по бодибилдингу Шоты Лобжанидзе. Он, напомним, написал в личку сообщение членам БРСМ, которое признали оскорблением. «Давайте уйдем от правовой оценки этой ситуации. Разве достойно грузинского мужчины писать такое женщине, члену БРСМ? Наверное, нет», — сказал первый замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич. А о том, целесообразно ли сотрудникам ГУБОПиК заниматься делами об оскорблении и зачем применять в таких случаях наручники, рассуждает правозащитник.





Не пропустите колонку главного редактора политико-экономического блока новостей Ольги Лойко о том, что праведный гнев белорусов решили направить против кредиторов . А это так себе идея.

главного редактора политико-экономического блока новостей Ольги Лойко о том, что . А это так себе идея. Тяжелый суд начался в Каменце. 17-летнего сына-отличника обвиняют в убийстве своего отца-тирана . «До 12 лет я считал, что такое поведение отца — это нормально. Потом, по рассказам друзей, понял, что это ненормально. Он постоянно кричал, матерился, размахивал руками. Часто матерился в мой адрес и в адрес мамы. Были выражения: «Умрешь маленьким». (…) Я старался не обращать на него внимания. Он покричит, я помолчу — и всё», — рассказал на суде обвиняемый.

в Каменце. . «До 12 лет я считал, что такое поведение отца — это нормально. Потом, по рассказам друзей, понял, что это ненормально. Он постоянно кричал, матерился, размахивал руками. Часто матерился в мой адрес и в адрес мамы. Были выражения: «Умрешь маленьким». (…) Я старался не обращать на него внимания. Он покричит, я помолчу — и всё», — рассказал на суде обвиняемый. В Беларуси предвыборная кампания — горячая пора не только для политиков, но и для адвокатов. Более ста из них подписали обращение о том, что в Беларуси нарушается право на защиту. Сами адвокаты тоже под ударом, случаи, когда защитников лишали права на работу и даже заводили в отношении них уголовные дела, в Беларуси уже были. Встретились с председателем Белорусской республиканской коллегии адвокатов сенатором Виктором Чайчицем, чтобы узнать, что он думает о происходящем и готово ли адвокатское сообщество после выборов защищать своих же коллег.





Последние три года белорус Семен Букин работал в канадском Цирке дю Солей. Сейчас, когда из-за пандемии компания оказалась под угрозой банкротства, артиста и еще три с половиной тысячи сотрудников уволили. В интервью Семен рассказал о возможных причинах банкротства компании, «плюшках» для артистов, сбережениях в американском банке и цирке в белорусской политике .

Семен рассказал о возможных причинах банкротства компании, . «Когда я вижу насилие и ложь, для меня не стоит вопрос выбора: в таких ситуациях я не могу реагировать иначе», — говорит Светлана Аникей, которая приняла участие в видеообращении с требованием честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных. Звезда белорусского театра и кино рассказала о нынешних доходах и жизни в Польше .

с требованием честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных. . В средней школе Артур попал в плохую компанию, и понеслось: алкоголь, кражи, угоны автомобилей. Свое 16-летие парень отпраздновал в воспитательной колонии для несовершеннолетних. Там он пробыл один год и одиннадцать месяцев, после чего была подписана амнистия и Артур снова оказался на свободе. Почти два года поменяли его мировоззрение и скорректировали планы. История парня, который честно признает свои ошибки и хочет изменить свою жизнь.

О СПОРТЕ

Белорусский футболист, выступавший на Олимпиаде, приговорен к двум годам лишения свободы по делу о договорных матчах .

. В матче 17-го тура на «Борисов-Арене», где БАТЭ принимал «Славию», судья назначил пенальти в ворота борисовчан. Случилось это почти сразу после того, как «желто-синие» открыли счет. Разбираем , правомерно ли было решение .

, . Минское «Динамо» объявило о снижении зарплат трех хоккеистов — канадцев Франсиса Паре, Дэнни Тэйлора и американца Шейна Принса.

Все новости понедельника, 13 июля

Есть устойчивое ощущение, что с таким количеством стресса организм уже не справляется? Наш колумнист Саша Зантович рассказывает , как он с этим борется: «Проснулся утром — хорошо. Позавтракал вкусно — отлично! Солнце светит? Господи, радость-то какая!»

Хороших вам новостей сегодня!

Ваша редакция