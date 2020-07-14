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В Витебске откроют обновленный стадион ВГУ. Вы точно его не узнаете
14.07.2020 07:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во время «Славянского базара» — в 11 часов в субботу, 18 июля — в Витебске торжественно откроют
На стадионе оборудовали площадки для баскетбола, волейбола, футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки с хорошим покрытием, сектор для прыжков в длину. Раздолье теперь тут и спортсменам, которые предпочитают заниматься не в зале, а на свежем воздухе: есть воркаут-площадка и площадка с уличными тренажерами.
Теперь студенты смогут заниматься здесь и в темное время суток — спорткомплекс хорошо освещается. Светодиодный экран сможет показывать не только события на стадионе, но и транслировать учебные видеоматериалы.
Ожидается, что новый стадион откроют представители местной власти во главе с губернатором и мэром.
После «перерезания ленточки» на площадках состоятся показательные выступления по воркауту и кроссфиту, товарищеские матчи по футболу, волейболу и баскетболу.
Раньше стадион ВГУ представлял собой
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На стадионе оборудовали площадки для баскетбола, волейбола, футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки с хорошим покрытием, сектор для прыжков в...
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