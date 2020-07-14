В Витебске откроют обновленный стадион ВГУ. Вы точно его не узнаете

Источник материала: Tut.by

Во время «Славянского базара» — в 11 часов в субботу, 18 июля — в Витебске торжественно откроют после реконструкции спортивный комплекс ВГУ имени П. Машерова. Он находится рядом со зданием университета, на Московском проспекте, 33.



Проект стадиона

На стадионе оборудовали площадки для баскетбола, волейбола, футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки с хорошим покрытием, сектор для прыжков в длину. Раздолье теперь тут и спортсменам, которые предпочитают заниматься не в зале, а на свежем воздухе: есть воркаут-площадка и площадка с уличными тренажерами.

Теперь студенты смогут заниматься здесь и в темное время суток — спорткомплекс хорошо освещается. Светодиодный экран сможет показывать не только события на стадионе, но и транслировать учебные видеоматериалы.

Ожидается, что новый стадион откроют представители местной власти во главе с губернатором и мэром.

После «перерезания ленточки» на площадках состоятся показательные выступления по воркауту и кроссфиту, товарищеские матчи по футболу, волейболу и баскетболу.

Раньше стадион ВГУ представлял собой печальное зрелище . Футбольное поле было больше похоже на проходной двор и место выгула собак. Асфальтированная дорожка для бега была вся в ямах и трещинах. Осветительные мачты никогда не работали по назначению и, пока на них не срезали лестницы, служили только для забав юных экстремалов.