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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские нейрохирурги провели редкую операцию Пациента из Украины спасли в белорусском центре неврологии и нейрохирургии. У мужчины была крупная опухоль в спинном мозге. Из-за того, что образование находилось...

Пациента из Украины спасли в белорусском центре неврологии и нейрохирургии. У мужчины была крупная опухоль в спинном мозге. Из-за того, что образование находилось внутри органа (а это редкая патология), врачи из других стран отказывались от операции. Наши медики провели полный осмотр пациента и все же решились на вмешательство - достаточно редкое, однако опыт у наших нейрохирургов уже был. Ежегодно они оперируют около 10 пациентов с такими опухолями.Кстати, только в прошлом году в РНПЦ неврологии за помощью обратились 350 пациентов из за рубежа. 65 из них прооперировали белорусские нейрохирурги.