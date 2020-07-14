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Белорусские нейрохирурги провели редкую операцию
14.07.2020 08:24 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПациента из Украины спасли в белорусском центре неврологии и нейрохирургии. У мужчины была крупная опухоль в спинном мозге. Из-за того, что образование находилось внутри органа (а это редкая патология), врачи из других стран отказывались от операции. Наши медики провели полный осмотр пациента и все же решились на вмешательство - достаточно редкое, однако опыт у наших нейрохирургов уже был. Ежегодно они оперируют около 10 пациентов с такими опухолями.
Александр Головко, ведущий научный сотрудник нейрохирургического отдела РНПЦ неврологии и нейрохирургии: "Ситуация осложнялась тем, что опухоль имела большие размеры и располагалась в шейном отделе спинного мозга. Риск таких вмешательств обусловлен высоким риском развития инвалидизации в послеоперационном периоде. Пациент встал на ноги на следующий день после перевода из реанимации в наше отделение, а со второго дня начал ходить по отделению".
Кстати, только в прошлом году в РНПЦ неврологии за помощью обратились 350 пациентов из за рубежа. 65 из них прооперировали белорусские нейрохирурги.
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Пациента из Украины спасли в белорусском центре неврологии и нейрохирургии. У мужчины была крупная опухоль в спинном мозге. Из-за того, что образование находилось...
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