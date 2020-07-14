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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Борисове открылся самый большой в области скейт-парк В погоне за адреналином. В Борисове открыли новый скейт-парк. Самый большой в Минской области. Площадку для любителей уличных видов спорта построили за полгода. Она...

В погоне за адреналином. В Борисове открыли новый скейт-парк. Самый большой в Минской области. Площадку для любителей уличных видов спорта построили за полгода. Она раскинулась на более чем 2 тысячах квадратных метров и включает все необходимые конструкции для катания как на скейтбордах, роликах, самокатах, так и на специальных экстремальных велосипедах. Кроме этого, на территории комплекса есть и тренажеры для разминки. А рядом со скейт-зоной оборудовали воркаут-площадку для начинающих и заядлых атлетов.