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В Беларуси планируют создать новую бюджетную авиакомпанию

14.07.2020 09:07 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси может быть создана новая авиакомпания. Как отметили в Минтрансе, она будет более бюджетной и поспособствует развитию конкуренции. В приоритете "Авиакомпания Гродно". По концепции она будет напоминать лоукост. Напомним ранее уже было принято решение по венгерскому лоукосту Wizz Air, но подписание соглашения приостановилось из-за пандемии. В скором времени переговоры планируют возобновить. В министерстве подчеркнули, что Беларусь полностью открыта к приходу лоукост-компаний. 

 
Теги: Гродно
 
 
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В Беларуси может быть создана новая авиакомпания. Как отметили в Минтрансе, она будет более бюджетной и поспособствует развитию конкуренции. В приоритете...
 
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