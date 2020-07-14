Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гомельский ремесленник создает авторские светильники Когда идеи для творчества подсказывает сама природа. Гомельчанин из причудливых коряг создает светильники и декоративные предметы интерьера. На счету Сергея...

Когда идеи для творчества подсказывает сама природа. Гомельчанин из причудливых коряг создает светильники и декоративные предметы интерьера. На счету Сергея Кучерова уже несколько десятков эксклюзивных работ. Технику мастер разработал сам. Древесное сырье проходит несколько этапов: чистку, сушку и обработку огнем. Лучше всего для работы подходят твердые породы деревьев - дуб или акация. А в идеях у мастера преобладает морская тематика - большинство светильников создаются в виде кораблей и маяков.Дача Сергея постепенно превращается в выставочный зал. Да и сам мастер уже задумывается о персональной экспозиции, чтобы о его творчестве узнало и вдохновилось как можно больше людей.