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Гомельский ремесленник создает авторские светильники
14.07.2020 09:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКогда идеи для творчества подсказывает сама природа. Гомельчанин из причудливых коряг создает светильники и декоративные предметы интерьера. На счету Сергея Кучерова уже несколько десятков эксклюзивных работ. Технику мастер разработал сам. Древесное сырье проходит несколько этапов: чистку, сушку и обработку огнем. Лучше всего для работы подходят твердые породы деревьев - дуб или акация. А в идеях у мастера преобладает морская тематика - большинство светильников создаются в виде кораблей и маяков.
Сергей Кучеров, ремесленник: "Природа дает материал такой своеобразный. Соответственно, так, как это дерево, и оно лежит в земле, там многочисленные трещины, многочисленные рисунки этого дерева. Вот это все хочется подчеркнуть и показать людям. И преподнести так, чтобы видели, что это есть природа".
Дача Сергея постепенно превращается в выставочный зал. Да и сам мастер уже задумывается о персональной экспозиции, чтобы о его творчестве узнало и вдохновилось как можно больше людей.
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Когда идеи для творчества подсказывает сама природа. Гомельчанин из причудливых коряг создает светильники и декоративные предметы интерьера. На счету Сергея...
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