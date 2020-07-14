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Для будущих программистов. ПВТ издал справочник по IT-специальностям в вузах

14.07.2020 10:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Для абитуриентов, которые собираются поступать на IT- специальности, в Парке высоких технологий подготовили ежегодный электронный справочник «ИТ-абитуриент 2020». Информация об этом появилась на сайте ПВТ.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В справочнике «ИТ-абитуриент 2020» собрана актуальная и подробная информация об IТ-факультетах минских и региональных университетов: описание IТ-специальностей, планы приема на 2020 год, проходные баллы за прошлые годы, стоимость обучения, наличие военной кафедры, условия предоставления общежития, места распределения выпускников.

На страницах справочника составители «ИТ-абитуриент 2020» описали 12 наиболее распространенных сегодня IТ-профессий. Чтобы сориентировать молодых людей, каких IТ-специалистов на рынке труда не хватает сейчас, и какие будут востребованы через 4 года, авторы сборника пообщались с ведущими сотрудниками компаний-резидентов ПВТ. Есть в книге и ответы на вопросы, как еще студентом начать сотрудничать с IТ-компаниями, как попасть на работу в ПВТ после окончания университета.

Скачать справочник получится здесь. В случае дополнительных вопросов можно обращаться в отдел образовательной деятельности администрации ПВТ по электронному адресу education@park.by.

 
 
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Для абитуриентов, которые собираются поступать на IT- специальности, в Парке высоких технологий, подготовили ежегодный электронный справочник «ИТ-абитуриент 2020»....
 
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