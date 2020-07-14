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В Гродно открылся уникальный центр помощи особенным детям

14.07.2020 10:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно открыли Центр паллиативной помощи неизлечимо и тяжелобольным детям. Он разместился на улице Домейко, 7 в одном из зданий комплекса при церкви преподобного Серафима архимандрита Жировицкого рядом со зданием воскресной школы, сообщает «Вечерний Гродно».


Фото: vgr.by

— В этом здании планировалось организовать паломнический центр с библиотекой и актовым залом. Все было практически готово, но в один из вечеров в ленте новостей я увидел, что Гродненский хоспис нуждается в помещении, мы посоветовались и решили, что именно церковь должна в этом помочь, — рассказал предысторию создания центра настоятель храма протоиерей Иоанн Велесейчик.

Спустя полгода, силами хосписа и спонсоров, здание превратилось в современный центр помощи особенным детям. Три из четырех комнат оборудовали абилитационными системами (для поддержания и формирования новых способностей): креслами, тренажерами, бескаркасной мебелью. В одном из помещений есть многофункциональный модуль.


Фото: vgr.by

— Также есть вертикализатор, чтобы ребенок учился правильно держать тело в вертикальном положении, кресло для постановки правильного положения сидя и восстановления кровообращения, — рассказала психолог хосписа Елена Шахназарова. — Теперь у нас есть много хорошего оборудования, которое будет находиться в одном месте. Это первый центр такого типа в Гродно.

В Центре также есть несколько столов с компьютерами и родительская комната, обустроенная в виде кухни с гостиной. К слову, родители тоже могут получить здесь психологическую помощь.

Центр будет принимать детей с 3−4 степенью инвалидности. Здесь ежедневно с 9 до 17 часов будут работать психологи (для детей и родителей), абилитолог — специалист по раннему развитию, соцадаптации и коррекции проблем здоровья детей раннего возраста, специалист по восточной терапии и другие педагоги. Среди посетителей центра уже более 60 детей разных возрастов.



Планируется, что в будущем паллиативный центр станет также местом, где родители смогут получить социальную передышку, а его помещения смогут использоваться в качестве убежища для матерей и особенных детей, которые стали жертвами домашнего насилия.

 
Теги: Новости, Гродно
 
 
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В Гродно открыли Центр паллиативной помощи неизлечимо и тяжелобольным детям. Он разместился на улице Домейко, 7 в одном из зданий комплекса при церкви преподобного...
 
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