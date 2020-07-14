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Директор гимназии № 7 г. Витебска Светлана Дорощенко о сохранении благополучия Беларуси

14.07.2020 10:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Директор гимназии № 7 г. Витебска Светлана Дорощенко о сохранении благополучия Беларуси: "Нельзя менять направление развития нашей республики, потому как оно выбрано правильно. Уничтожить всегда быстрее и проще, чем созидать и по крупицам все это собирать".

 
Теги: Витебск
 
 
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Директор гимназии № 7 г. Витебска Светлана Дорощенко о сохранении благополучия Беларуси: "Нельзя менять направление развития нашей республики, потому как оно...
 
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