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Директор гимназии № 7 г. Витебска Светлана Дорощенко о сохранении благополучия Беларуси
14.07.2020 10:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДиректор гимназии № 7 г. Витебска Светлана Дорощенко о сохранении благополучия Беларуси: "Нельзя менять направление развития нашей республики, потому как оно выбрано правильно. Уничтожить всегда быстрее и проще, чем созидать и по крупицам все это собирать".
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Директор гимназии № 7 г. Витебска Светлана Дорощенко о сохранении благополучия Беларуси: "Нельзя менять направление развития нашей республики, потому как оно...
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