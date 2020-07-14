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Стобалльников стало больше. РИКЗ рассказал о результатах ЦТ по биологии
14.07.2020 10:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
РИКЗ озвучил результаты ЦТ по биологии. Тех, кто получил максимальные сто баллов, в этом году больше, чем в 2019-м.
Централизованное тестирование по биологии в этом году сдавало 20,8 тысяч человек. Максимальные сто баллов из них набрали 55 абитуриентов. В 2019-м их было 43. В то же время в прошлом году по данному предмету не было ни одного антирекордсмена. На этот раз тех, кто получил на ЦТ ноль баллов, трое.
В скором времени абитуриентов ждут результаты тестирования по иностранным языкам.
А впереди у парней и девушек еще
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РИКЗ озвучил результаты ЦТ по биологии. Тех, кто получил максимальные сто баллов, в этом году больше, чем в 2019-м.
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