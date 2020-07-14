Стобалльников стало больше. РИКЗ рассказал о результатах ЦТ по биологии

Источник материала: Tut.by

РИКЗ озвучил результаты ЦТ по биологии. Тех, кто получил максимальные сто баллов, в этом году больше, чем в 2019-м.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Централизованное тестирование по биологии в этом году сдавало 20,8 тысяч человек. Максимальные сто баллов из них набрали 55 абитуриентов. В 2019-м их было 43. В то же время в прошлом году по данному предмету не было ни одного антирекордсмена. На этот раз тех, кто получил на ЦТ ноль баллов, трое.

В скором времени абитуриентов ждут результаты тестирования по иностранным языкам.

А впереди у парней и девушек еще два теста : сегодня, 14 июля, в Беларуси сдают ЦТ по географии, 16 июля — по всемирной истории (новейшего времени).