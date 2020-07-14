Минчанин разрешил прохожему прокатиться на своем скейте, но тот его не вернул - искали с милицией

Источник материала: Tut.by

Милиция нашла минчанина, который взял покататься скейтборд у прохожего, но не вернул его. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.



Фото: милиция Минска

В милицию обратился минчанин — просил помочь вернуть скейтборд, который похитил неизвестный. Накануне происшествия он возвращался домой ночью. В подземном переходе на станции метро «Партизанская» к нему подошел неизвестный и попросил разрешения покататься на скейтборде. Мужчина позволил, пояснив, что отлучится на время в магазин. Потом вышел с покупками обратно в переход, но ни скейта, ни нового знакомого уже не было.

Похитителем оказался 35-летний житель столицы. Мужчина признался сотрудникам милиции, что в тот вечер был пьян, поэтому причину своего поступка объяснить не может.

Со слов подозреваемого, скейтборд заявителя он планировал вернуть в районное управление, но не успел, потому что сотрудники милиции нашли его быстрее. Сейчас скейтборд вернули владельцу.