ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минчанин разрешил прохожему прокатиться на своем скейте, но тот его не вернул - искали с милицией

14.07.2020 10:14 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Милиция нашла минчанина, который взял покататься скейтборд у прохожего, но не вернул его. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.


Фото: милиция Минска

В милицию обратился минчанин — просил помочь вернуть скейтборд, который похитил неизвестный. Накануне происшествия он возвращался домой ночью. В подземном переходе на станции метро «Партизанская» к нему подошел неизвестный и попросил разрешения покататься на скейтборде. Мужчина позволил, пояснив, что отлучится на время в магазин. Потом вышел с покупками обратно в переход, но ни скейта, ни нового знакомого уже не было.

Похитителем оказался 35-летний житель столицы. Мужчина признался сотрудникам милиции, что в тот вечер был пьян, поэтому причину своего поступка объяснить не может.

Со слов подозреваемого, скейтборд заявителя он планировал вернуть в районное управление, но не успел, потому что сотрудники милиции нашли его быстрее. Сейчас скейтборд вернули владельцу.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Милиция нашла минчанина, который взял покататься скейтборд у прохожего, но не вернул его. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Кобрине будут три дня праздновать день города
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика