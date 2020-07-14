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Минчанин разрешил прохожему прокатиться на своем скейте, но тот его не вернул - искали с милицией
14.07.2020 10:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Милиция нашла минчанина, который взял покататься скейтборд у прохожего, но не вернул его. Об этом
В милицию обратился минчанин — просил помочь вернуть скейтборд, который похитил неизвестный. Накануне происшествия он возвращался домой ночью. В подземном переходе на станции метро «Партизанская» к нему подошел неизвестный и попросил разрешения покататься на скейтборде. Мужчина позволил, пояснив, что отлучится на время в магазин. Потом вышел с покупками обратно в переход, но ни скейта, ни нового знакомого уже не было.
Похитителем оказался 35-летний житель столицы. Мужчина признался сотрудникам милиции, что в тот вечер был пьян, поэтому причину своего поступка объяснить не может.
Со слов подозреваемого, скейтборд заявителя он планировал вернуть в районное управление, но не успел, потому что сотрудники милиции нашли его быстрее. Сейчас скейтборд вернули владельцу.
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Милиция нашла минчанина, который взял покататься скейтборд у прохожего, но не вернул его. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.
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