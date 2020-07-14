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В Верхнедвинске судят парня, который 1 января напал с ножом на местных милиционеров

14.07.2020 11:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Верхнедвинского района рассматривает уголовное дело в отношении 18-летнего парня, который утром 1 января этого года бросил бутылку с зажигательной смесью на территорию местного отдела Департамента охраны, а при задержании напал с ножом на двух милиционеров.


Скриншот видео

— Уголовное дело передано прокурору для направления в суд в июне, — сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

В областном суде TUT.BY рассказали, что в суде Верхнедвинского района уже идет процесс по этому делу. Но никаких подробностей не сообщили.

Напомним, утром 1 января в Верхнедвинске задержали 18-летнего парня, который напал на милиционеров с ножом. В больнице им оказали помощь, здоровью и жизни сотрудников ничего не угрожало.Через три недели после этого ЧП один из милиционеров утонул на рыбалке.

Верхнедвинский райотдел СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ст. 362 (Покушение на убийство сотрудников органов внутренних дел).

По данным следствия, молодой человек 1 января грубо нарушал общественный порядок возле Верхнедвинского отделения Департамента охраны МВД. Дежурный сотрудник сообщил об этом ближайшему наряду. При задержании парень оказал сопротивление и причинил ножевые ранения двум милиционерам.

Парень успел бросить на территорию милиции две стеклянные емкости с жидкостью, у которой был запах горюче-смазочных материалов.

Молодому человеку назначали психолого-психиатрическую экспертизу.

Накануне инцидента — 31 декабря — молодой человек, который представляется Глебом Тихончуком, опубликовал на YouTube свой манифест. В ролике он говорит: «Если вы смотрите это видео, то, скорее всего, я совершил нападение на Верхнедвинский РОВД». В видео парень не объясняет причины своего поступка, отправляя всех в свой телеграм-канал. Там же опубликован многостраничный пост, в котором молодой человек поясняет свои мотивы. TUT.BY не публикует эти ссылки, поскольку в манифесте излагаются радикальные взгляды и предложения.

В частности, рецептом построения благополучного общества парень называет создание организации, которая с помощью насилия изменит существующее положение дел и передаст власть привилегированной касте людей, которая обладает необходимыми, с его точки зрения, способностями для управления государством.

Отметим, что о подробностях инцидента до сих пор официально ничего не известно. Личность молодого человека на видео также не подтверждена, как и личность человека, написавшего манифест.

Как выяснил TUT.BY, парень, представившийся Глебом Тихончуком, учился в Полоцке на факультете информационных технологий, но незадолго до инцидента его отчислили из университета за непосещаемость. Родом он из Сморгони, в прошлом году окончил там школу, был олимпиадником по истории.

Парень рос в хорошей семье. Его родители в разводе, Глеб жил с мамой, но одноклассники говорят, что с отцом молодой человек отношения поддерживал. Его мама работает педагогом в одной из школ Молодечненского района, отца в городе считают трудолюбивым человеком: он предприниматель и владеет несколькими магазинами.

 
 
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Утром 1 января в Верхнедвинске задержали 18-летнего парня, который напал на милиционеров с ножом. В больнице им оказали помощь, здоровью и жизни сотрудников ничего...
 
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