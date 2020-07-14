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Новое общежитие ГрГУ имени Янки Купалы распахнет свои двери менее чем через месяц
14.07.2020 22:51 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЖилищные условия для студентов города Гродно продолжают улучшаться за счет развития соответствующей инфраструктуры. В новое здание общежития Гродненского государственного университета имени Янки Купалы уже доставили мебель. Таким образом, последний этап строительства 5-го интерната подходит к концу. Современное 13-этажное здание по улице Дубко распахнет свои двери менее чем через месяц.
Строительство нового общежития началось в марте 2019 года. Вопрос о его необходимости обсуждался на высшем уровне. По словам ректора университета, появление современного здания позволит не только обеспечить жильем иностранных и иногородних студентов, но и повысить конкурентоспособность вуза среди абитуриентов, увеличить экспорт образовательных услуг.
Определение потенциальных жильцов нового общежития проходило по определенным критериям, в числе которых успешная учеба, научная деятельность, участие в общественной жизни университета. 40 % студентов получат места согласно рейтингу. На заключительном этапе строительства подключаются члены студотрядов. Они будут заниматься благоустройством, установкой мебели и уборкой. Совместная работа приблизит долгожданный момент открытия важного объекта для тысячи студентов-купаловцев.
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Жилищные условия для студентов города Гродно продолжают улучшаться за счет развития соответствующей инфраструктуры. В новое здание общежития Гродненского...
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