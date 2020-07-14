Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ключи от новых квартир вручили 39 многодетным семьям Слуцка 39 квартир для многодетных семей жителей Слуцка. Сегодня ключи торжественно вручили счастливым новоселам. В доме уже сделана базовая отделка. В городе сейчас...

39 квартир для многодетных семей жителей Слуцка. Сегодня ключи торжественно вручили счастливым новоселам. В доме уже сделана базовая отделка. В городе сейчас строятся еще 3 дома для больших семей. За первое полугодие жилищные условия уже улучшили полторы сотни семей. Остальные по очереди заселятся в новые квартиры до конца года.