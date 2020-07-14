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Ключи от новых квартир вручили 39 многодетным семьям Слуцка

14.07.2020 13:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

39 квартир для многодетных семей жителей Слуцка. Сегодня ключи торжественно вручили счастливым новоселам. В доме уже сделана базовая отделка. В городе сейчас строятся еще 3 дома для больших семей. За первое полугодие жилищные условия уже улучшили полторы сотни семей. Остальные по очереди заселятся в новые квартиры до конца года.
 
 
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39 квартир для многодетных семей жителей Слуцка. Сегодня ключи торжественно вручили счастливым новоселам. В доме уже сделана базовая отделка. В городе сейчас...
 
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