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Ключи от новых квартир вручили 39 многодетным семьям Слуцка
14.07.2020 13:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT39 квартир для многодетных семей жителей Слуцка. Сегодня ключи торжественно вручили счастливым новоселам. В доме уже сделана базовая отделка. В городе сейчас строятся еще 3 дома для больших семей. За первое полугодие жилищные условия уже улучшили полторы сотни семей. Остальные по очереди заселятся в новые квартиры до конца года.
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39 квартир для многодетных семей жителей Слуцка. Сегодня ключи торжественно вручили счастливым новоселам. В доме уже сделана базовая отделка. В городе сейчас...
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