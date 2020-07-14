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Уроженец Пинска Николай Некрашевич: «Служба в армии – важный этап в моей жизни»

14.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Уроженец Пинска Николай Некрашевич: «Служба в армии – важный этап в моей жизни»

Николай Некрашевич

Для одних юношей срочная военная служба – только очередная жизненная ступень, для других – важный отрезок жизни. Однако и годы спустя время освоения военной специальности будет вспоминаться с флером романтизма, присущего молодости.

Вот что об этом, отнюдь не второстепенном периоде своей жизни, думает пинчанин рядовой Николай Некрашевич, проходящий срочную военную службу в 2410-м отдельном батальоне связи 127-й гвардейской бригады связи (территориальной).

Николай прекрасно помнит те первые дни в воинской части. Переживания, конечно, были. Ибо это не просто – вот так в одночасье кардинальным образом изменить свою жизнь, пускай даже на время. Правда, период адаптации у парня прошел быстро.

– Я окончил среднюю школу № 8 города Пинска и пошел в армию. А почему бы и нет? Рано или поздно этот этап будет в моей жизни. Отец мой в свое время прошел срочную военную службу, мой брат Костя тоже. Чем я хуже? – рассуждает Николай. – Слышал, что многие парни готовятся к армии, занимаются бегом, в спортивный зал ходят. Я чувствовал, что со всем справлюсь. Такой уж у меня характер. Да и мне было совсем не важно, в какой воинской части служить, близко это будет к дому или далеко.

Пока самыми яркими событиями в армейской жизни рядового Николая Некрашевича стал курс начальной военной подготовки и торжественный ритуал принятия Военной присяги. Особенно парня впечатлили занятия по огневой подготовке.

Раньше Николай мог только предположить, какие задачи выполняют связисты. Ничего не знал он и о технике войск связи. Парень убежден, что его ждет много нового и интересного.

– Я считаю, что в любом деле надо ставить перед собой цель, будь то учеба в школе, спорт или служба в армии, – говорит Николай. – Служба в армии – важный этап в моей жизни. И я не избегал прохождения срочной военной службы, потому что считаю, что это долг каждого гражданина, мужчины.

Елена МЕТЕЛЬСКАЯ
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