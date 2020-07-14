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Уроженец Пинска Николай Некрашевич: «Служба в армии – важный этап в моей жизни»
14.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Для одних юношей срочная военная служба – только очередная жизненная ступень, для других – важный отрезок жизни. Однако и годы спустя время освоения военной специальности будет вспоминаться с флером романтизма, присущего молодости.
Вот что об этом, отнюдь не второстепенном периоде своей жизни, думает пинчанин рядовой Николай Некрашевич, проходящий срочную военную службу в 2410-м отдельном батальоне связи 127-й гвардейской бригады связи (территориальной).
Николай прекрасно помнит те первые дни в воинской части. Переживания, конечно, были. Ибо это не просто – вот так в одночасье кардинальным образом изменить свою жизнь, пускай даже на время. Правда, период адаптации у парня прошел быстро.
Пока самыми яркими событиями в армейской жизни рядового Николая Некрашевича стал курс начальной военной подготовки и торжественный ритуал принятия Военной присяги. Особенно парня впечатлили занятия по огневой подготовке.
Раньше Николай мог только предположить, какие задачи выполняют связисты. Ничего не знал он и о технике войск связи. Парень убежден, что его ждет много нового и интересного.
Елена МЕТЕЛЬСКАЯ
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