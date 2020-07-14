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55 абитуриентов сдали ЦТ по биологии на 100 баллов

14.07.2020 15:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

55 абитуриентов набрали в этом году максимум на тестировании по биологии - на 12 больше, чем в прошлом. Лидером же по 100-балльному результату пока остается белорусский язык - так его сдали 78 человек, а это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Сегодня студенты показали свои знания по географии, впереди история новейшего времени, ее сдадут 16 июля. 

Наталья Вайтехович, замдиректора по основной деятельности Республиканского института контроля знаний: "У нас по всем предметам, по которым появились результаты, имеются 100-бальные результаты. Наличие 100-бальных результатов говорит о том, что абитуриенты действительно мотивированы на сдачу данных экзаменов, о том, что они хорошо усвоили весь курс по данному предмету, а также география этих 100-бальных результатов свидетельствует о том, что ребята не только из города Минска, но и из других регионов, в том числе из сельской местности показали столь высокие результаты"

Те, кто по уважительной причине пропустил основные этапы тестирования, смогут проверить свои знания в резервные дни -19, 21 и 23 июля.

 
Теги: Минск
 
 
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55 абитуриентов набрали в этом году максимум на тестировании по биологии - на 12 больше, чем в прошлом. Лидером же по 100-балльному результату пока остается белорусский...
 
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