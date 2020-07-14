Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 55 абитуриентов сдали ЦТ по биологии на 100 баллов 55 абитуриентов набрали в этом году максимум на тестировании по биологии - на 12 больше, чем в прошлом. Лидером же по 100-балльному результату пока остается белорусский...

55 абитуриентов набрали в этом году максимум на тестировании по биологии - на 12 больше, чем в прошлом. Лидером же по 100-балльному результату пока остается белорусский язык - так его сдали 78 человек, а это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Сегодня студенты показали свои знания по географии, впереди история новейшего времени, ее сдадут 16 июля.Те, кто по уважительной причине пропустил основные этапы тестирования, смогут проверить свои знания в резервные дни -19, 21 и 23 июля.