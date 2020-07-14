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Прогноз погоды на 15 июля

14.07.2020 16:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по востоку страны скажется влияние малоподвижного фронтального раздела. 5 июля (среда) по востоку республики местами ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в дневные часы в отдельных районах  грозы.

 
 
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Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по востоку страны скажется...
 
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