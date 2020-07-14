Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Легендарная "катюша" пополнила экспозицию у Кургана Славы Массивное оружие Великой Отечественной войны и один из главных символов победы. Сегодня экспозицию боевой техники у подножия Кургана Славы пополнила легендарная...

Массивное оружие Великой Отечественной войны и один из главных символов победы. Сегодня экспозицию боевой техники у подножия Кургана Славы пополнила легендарная "катюша". Дата премьеры символическая - именно 14 июля 1941 года под Оршей прогремел первый залп этой боевой машины. Работа по ее реставрации - заслуга Федерации профсоюзов Беларуси. Одним из первых эксклюзивный исторический экспонат увидел и наш корреспондентПервое впечатление от "катюши" - как новая. В "мужской" компании танка Т-34 и штурмовика Ил-2 машина с женским именем, но суровым характером выглядит действительно молодо. За таким эффектом нелегкая работа поисковиков и реставраторов.Вообще "катюша" - это боевая машина артиллерии БМ-13 на платформе ЗИС-6. Технику привезли из Ленинградской области России и восстановили. Для этого понадобился почти год. Оригинала и новых элементов - 50 на 50.У Кургана Славы сегодня собрался актив профсоюзов всей страны, руководство Минской области, руководители Министерства внутренних дел и Министерства обороны. И, безусловно, ветераны Великой Отечественной войны. Для каждого белоруса Курган - особое место памяти и одновременно музей под открытым небом.И сегодня участники торжественного открытия возложили цветы к подножию Кургана. В год 75-летия Великой Победы один из самых знаменитых мемориалов Минской области выглядит особенно цветущим и величественным.