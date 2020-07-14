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Легендарная "катюша" пополнила экспозицию у Кургана Славы

14.07.2020 18:26 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Массивное оружие Великой Отечественной войны и один из главных символов победы. Сегодня экспозицию боевой техники у подножия Кургана Славы пополнила легендарная "катюша". Дата премьеры символическая - именно 14 июля 1941 года под Оршей прогремел первый залп этой боевой машины. Работа по ее реставрации - заслуга Федерации профсоюзов Беларуси. Одним из первых эксклюзивный исторический экспонат увидел и наш корреспондент Алексей Кондратенко.

Первое впечатление от "катюши" - как новая. В "мужской" компании танка Т-34 и штурмовика Ил-2 машина с женским именем, но суровым характером выглядит действительно молодо. За таким эффектом  нелегкая работа поисковиков и реставраторов. 

Вообще "катюша"  - это  боевая машина артиллерии БМ-13 на платформе ЗИС-6. Технику привезли из Ленинградской области России и восстановили. Для этого понадобился почти год. Оригинала и новых элементов - 50 на 50. 

Легендарная "катюша" пополнила экспозицию у Кургана Славы


Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси: "Катюша - это та машина, которая была создана за очень короткий промежуток времени и участвовала почти во всех знаковых операциях Великой Отечественной войны. Особенно она отличилась при операции "Багратион". И мы посчитали, что она стала символом победы. И этот оригинал, который восстановлен, это практически  единственный такой экземпляр в нашей стране. И мы этим гордимся".

У Кургана Славы сегодня собрался актив профсоюзов всей страны, руководство Минской области, руководители Министерства внутренних дел и Министерства обороны. И, безусловно, ветераны Великой Отечественной войны. Для каждого белоруса Курган - особое место памяти и  одновременно  музей под открытым небом. 

Легендарная "катюша" пополнила экспозицию у Кургана Славы


Александр Турчин, председатель Миноблисполкома: "Всегда, когда прилетаешь в Беларусь и едешь из аэропорта в Минск, первое, что бросается в глаза - это Курган Славы. Это и есть тот, наверно, символ мужества и независимости нашей страны".

И сегодня участники торжественного открытия возложили цветы к подножию Кургана. В год 75-летия Великой Победы один из самых знаменитых мемориалов Минской области выглядит  особенно цветущим и величественным.  

 
Теги: Минск
 
 
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Массивное оружие Великой Отечественной войны и один из главных символов победы. Сегодня экспозицию боевой техники у подножия Кургана Славы пополнила легендарная...
 
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