Больше входов на КПП и сотрудников на улицах. Как будет работать милиция на «Славянском базаре»

Источник материала: Tut.by

Витебская милиция рассказала о том, как в этом году попасть на концерты «Славянского базара» и как будут следить за порядком на дорогах и улицах города.





Чтобы попасть в Летний амфитеатр, зрители должны пройти через посты, расположенные по периметру сценической площадки и на ее входе. Работники ОМОНа и женщины-сотрудницы на КПП будут в гражданской одежде, но в специальных синих жилетах с надписью «Безопасность».

На КПП увеличили количество проходов. Максимальное количество — 16 — будет на центральном входе в амфитеатр со стороны улицы Ленина.

На трех КПП организуют пропуск ветеранов, инвалидов, беременных, родителей с маленькими детьми, журналистов. Эти входы обозначат специальными табличками.

На пунктах пропуска будет вестись видеосъемка людей, фиксация возможных правонарушений.

В УВД отмечают, что в Летнем амфитеатре модернизировали видеонаблюдение, и оно подключено к республиканской системе мониторинга общественной безопасности.

С 15 по 20 июля витебская милиция будет нести службу в усиленном варианте. И в центре города, и на окраинах увеличится количество нарядов. Возле точек общепита и торговли сотрудники ППС будут дежурить круглосуточно.

Для большей безопасности пешеходов сигналы светофоров будут дублировать регулировщики.

В день закрытия фестиваля — 19 июля с 11.00 до 17.00 — па площади Победы пройдет акция милиции «За безопасность вместе!». Будут работать интерактивная площадка ГАИ, выставка спецтехники и вооружения, запланирован концерт.