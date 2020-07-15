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Трамп заявил, что Евросоюз был создан, чтобы эксплуатировать США

15.07.2020 07:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп считает, что Европейский союз был создан, чтобы эксплуатировать Соединенные Штаты в своих интересах.


Фото: Flickr / The White House

«Не забывайте о мировой конкуренции — с Китаем и многими странами по всему миру. Мы находимся в состоянии невероятной экономической конкуренции, в том числе [речь идет о] Европе, которая никогда не относилась к нам хорошо. ЕС был создан, чтобы использовать США в своих интересах. Он был создан, и они пользуются США. Я знаю это, они знают, что я это знаю, но другие президенты понятия не имели», — сказал американский лидер во вторник на пресс-конференции в Белом доме.

Примеров каких-то конкретных действий со стороны ЕС глава вашингтонской администрации не привел, однако позднее добавил, что у США «прекрасные отношения» с европейскими странами. «Они просто не очень хорошо к нам относятся в вопросе торговли. Они были очень несправедливы по отношению к нам в течение многих десятилетий. <…> Это очень легко решить, и я был готов это решить, но потом по нам ударила пандемия», — добавил Трамп.

 
 
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Примеров каких-то конкретных действий со стороны ЕС глава вашингтонской администрации не привел, однако позднее добавил, что у США «прекрасные отношения» с...
 
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