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В Совете Министров весь июль будут проходить личные приемы граждан
15.07.2020 09:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня запланирован прием граждан у министра финансов Юрия Селиверстова. Встречи будут проходить по предварительной записи с 10 утра. Регистрация по телефонам, которые сейчас на вашем экране.
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Сегодня запланирован прием граждан у министра финансов Юрия Селиверстова. Встречи будут проходить по предварительной записи с 10 утра. Регистрация по телефонам,...
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