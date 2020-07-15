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В Витебске осудили одного из начальников стройки, где погиб рабочий

15.07.2020 12:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд в Витебске приговорил к 3 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа представителя подрядчика стройки в Билево, на которой погиб рабочий, сообщает прокуратура.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Трагедия произошла в октябре 2018 года на стройке 10-этажного дома в микрорайоне Билево. Из разрушенной несъемной опалубки на рабочего упал кусок бетона, заливку которого делали на уровне девятого этажа. Мужчина получил травмы, от которых погиб.

Следствие выявило грубые нарушения правил безопасности строительных работ.

Место, где башенный кран подавал бетонный раствор на верхние этажи дома, — опасная зона. Однако ее не обозначили предупредительными знаками и сигнальными ограждениями. Вход в здание не защитили сверху сплошным настилом.

Производитель работ пояснил, что строители постоянно ходили за водой через проход со стороны работающего башенного крана. На словах он запрещал им находиться в опасной зоне. При этом должных мер для безопасности людей на объекте не принял.

39-летнего мужчину обвинили в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Суд приговорил его к 3 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Мужчина лишен права на 3 года занимать руководящие должности в строительной отрасли.

Строительное предприятие должно выплатить родственникам погибшего рабочего компенсацию морального вреда в сумме 110 тысяч рублей.

 
Теги: Витебск
 
 
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Трагедия произошла в октябре 2018 года на стройке 10-этажного дома в микрорайоне Билево.
 
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