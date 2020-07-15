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В Беларуси активизировались телефонные мошенники

15.07.2020 12:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Афера "Алло, мама!": схема старая - жертвы новые. МВД заявляет, что вновь участились случаи мошенничества в отношении пожилых людей. Под предлогом помощи родственникам, у которых якобы проблемы с законом, злоумышленники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, предлагают решить проблему за деньги. На данный момент уже возбуждено уголовное дело по заявлению пенсионерки. Неизвестный сообщил ей по телефону о том, что ее сын совершил преступление. Однако для решения вопроса необходима крупная сумма. Доверчивая 83-летняя женщина передала курьеру четыре тысячи долларов.

Сергей Дольников, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУУР КМ МВД Беларуси: "Разумеется, верит не каждый. Но если пенсионера убедят в том, что звонит его близкий родственник, который в беде, мошенники тут же подыскивают курьеров, которые забирают деньги. Другой вариант – просят перевести их международным денежным переводом".

Как правило, аферисты звонят по номерам из телефонного справочника наугад. Как только отвечает пожилой человек, начинается спектакль. Хотя, как отмечают в милиции, афера работает не на всех, но бдительность все-таки не помешает, мошенники используют элементы социальной инженерии, а отследить звонок крайне сложно, как правило, все они из-за рубежа.

 
 
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Афера "Алло, мама!": схема старая - жертвы новые. МВД заявляет, что вновь участились случаи мошенничества в отношении пожилых людей. Под предлогом помощи...
 
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