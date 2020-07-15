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Районный отдел культуры приглашает молодёжь Пинщины принять участие в фотоконкурсе

15.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Районный отдел культуры приглашает молодёжь Пинщины принять участие в фотоконкурсе
Отдел культуры Пинского райисполкома приглашает молодых, активных и целеустремленных принять участие в фотоконкурсе «В кадре – молодежь!».

Для участия в конкурсе необходимо до 30 июля отправить на электронный адрес raiomckult@mail.ru фотоснимок на тему:

  • «Молодая семья»,
  • «Молодежь за здоровый образ жизни»,
  • «Профессия в лицах».

Победитель в каждой номинации будет награжден дипломом отдела культуры Пинского райисполкома и памятными подарками.

Дополнительная информация по телефонам: 65-07-75, 65-36-48.

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