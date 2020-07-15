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Районный отдел культуры приглашает молодёжь Пинщины принять участие в фотоконкурсе
15.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Для участия в конкурсе необходимо до 30 июля отправить на электронный адрес raiomckult@mail.ru фотоснимок на тему:
Победитель в каждой номинации будет награжден дипломом отдела культуры Пинского райисполкома и памятными подарками.
Дополнительная информация по телефонам: 65-07-75, 65-36-48.
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