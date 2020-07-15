ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Меня уронили». Во время задержаний в Минске ОМОН «смел» женщину - у нее перелом

15.07.2020 13:36 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Во время протестов в Минске 14 июля пенсионерку «смели» во время задержания мужчины сотрудники ОМОН. У нее закрытый перелом левой руки.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Ирина Витальевна пенсионерка.14 июля вечером она шла по городу от станции метро Октябрьская в сторону парка Янки Купалы. На проспекте Независимости около парка она была примерно в 20.00 вечера. Женщина говорит, что на ее глазах из толпы ОМОН выхватывал молодых людей. Как она сама оказалась на асфальте, Ирина Витальевна не понимает — все было внезапно, произошедшее считает «стечением обстоятельств».

— Это произошло так быстро, что я не успела сообразить, что это. Похоже, омоновцы кого-то тащили и смели меня случайно. Сами же омоновцы помогли мне и встать. Я уже поняла, что с рукой что-то не то, рука начала немного припухать, и женщины, которые были рядом, вызвали скорую.

На 33 секунде видео видно, как представители ОМОН ведут человека в автозак, затем на асфальт на левую руку падает Ирина Витальевна. Сотрудники ОМОН помогают женщине подняться и передают ее девушке.

Скорая отвезла Ирину Витальевну в 6-ю городскую клиническую больницу Минска. Там ей сделали рентген и поставили диагноз: закрытый перелом шиловидного отростка левой лучевой кости в удовлетворительном состоянии отломков.

Из больницы домой пенсионерка вернулась после 22 часов вечера. А 15 июля примерно в 7.30 утра к ней, говорит, уже приходили из милиции, чтобы опросить по поводу вчерашнего инцидента.

— Они провели опрос. Я рассказала все, что и вам: что шла, они же меня уронили (речь идет про ОМОН. — Прим. TUT.BY) и видео показала.

В суд обращаться минчанка не планирует, так как говорит, что ситуация произошла не специально.

Ирина Витальевна сейчас дома, у нее гипсовая повязка на левой руке. Говорит, что рукой сейчас старается не двигать.

TUT.BY обратился в ГУВД Мингорисполкома за комментарием. Опубликуем, когда он будет.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время протестов в Минске 14 июля пенсионерку из Минска «смели» сотрудники ОМОН. В итоге у нее закрытый перелом левой руки.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Даже с вертолета видно, что в этом году вся республика другая». Лукашенко встретился с активом Витебщины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.07.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика