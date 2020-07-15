«Меня уронили». Во время задержаний в Минске ОМОН «смел» женщину - у нее перелом

Источник материала: Tut.by

Во время протестов в Минске 14 июля пенсионерку «смели» во время задержания мужчины сотрудники ОМОН. У нее закрытый перелом левой руки.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Ирина Витальевна пенсионерка.14 июля вечером она шла по городу от станции метро Октябрьская в сторону парка Янки Купалы. На проспекте Независимости около парка она была примерно в 20.00 вечера. Женщина говорит, что на ее глазах из толпы ОМОН выхватывал молодых людей. Как она сама оказалась на асфальте, Ирина Витальевна не понимает — все было внезапно, произошедшее считает «стечением обстоятельств».

— Это произошло так быстро, что я не успела сообразить, что это. Похоже, омоновцы кого-то тащили и смели меня случайно. Сами же омоновцы помогли мне и встать. Я уже поняла, что с рукой что-то не то, рука начала немного припухать, и женщины, которые были рядом, вызвали скорую.

На 33 секунде видео видно, как представители ОМОН ведут человека в автозак, затем на асфальт на левую руку падает Ирина Витальевна. Сотрудники ОМОН помогают женщине подняться и передают ее девушке.

Скорая отвезла Ирину Витальевну в 6-ю городскую клиническую больницу Минска. Там ей сделали рентген и поставили диагноз: закрытый перелом шиловидного отростка левой лучевой кости в удовлетворительном состоянии отломков.

Из больницы домой пенсионерка вернулась после 22 часов вечера. А 15 июля примерно в 7.30 утра к ней, говорит, уже приходили из милиции, чтобы опросить по поводу вчерашнего инцидента.

— Они провели опрос. Я рассказала все, что и вам: что шла, они же меня уронили (речь идет про ОМОН. — Прим. TUT.BY) и видео показала.

В суд обращаться минчанка не планирует, так как говорит, что ситуация произошла не специально.

Ирина Витальевна сейчас дома, у нее гипсовая повязка на левой руке. Говорит, что рукой сейчас старается не двигать.

TUT.BY обратился в ГУВД Мингорисполкома за комментарием. Опубликуем, когда он будет.