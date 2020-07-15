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В Минске 14 июля пострадали шесть омоновцев, четверо из них - в больнице
15.07.2020 14:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Шесть милиционеров ОМОН ГУВД Мингорисполкома получили травмы, из них четверо госпитализированы. Об этом
«Вечером 14 июля несколько участников несанкционированных мероприятий пытались спровоцировать беспорядки и столкновения с правоохранителями», — рассказали в милиции.
В результате потасовки шесть милиционеров ОМОН ГУВД Мингорисполкома получили травмы, из них четверо госпитализированы.
В ведомстве напомнили, что по фактам нарушения общественного порядка в Минске Следственным комитетом
Что произошло в Минске 14 июля
Напомним, вечером 14 июля на улицы Минска вышли люди, недовольные итогами регистрации кандидатов в президенты. Из семи претендентов ЦИК зарегистрировал лишь пятерых. Виктор Бабарико и Валерий Цепкало удостоверения кандидатов не получили.
Люди стали выстраиваться в «цепи солидарности», но после того как проспект Независимости перекрыли в двух местах, основная их масса скопилась на участке между площадью Победы и цирком. ОМОН стал задерживать молодежь и не только, люди пытались освободить задержанных, периодически
По последним данным правозащитников, в Минске 14 июля задержали
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Как рассказали в МВД, информация о состоянии здоровья пострадавших, а также видеоматериалы с мест происшествий направляются в Следственный комитет для дачи...
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