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Бесплатный проезд в транспорте и концерты. Как в Гродно отметят День освобождения города
15.07.2020 16:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
16 июля — День освобождения Гродно. В областном центре пройдут концерты, митинг, запланированы музыкально-развлекательные программы в микрорайонах города, а также пуск нового троллейбусного маршрута. А еще в общественном транспорте в этот день будет действовать бесплатный проезд и будут изменены маршруты движения троллейбусов,
В парке имени Жилибера в 10.00 пройдет митинг «Мы за ценой не постоим», церемония возложения цветов к памятнику погибшим воинам и партизанам. Здесь же, вечером, с 17.00 до 19.00 будет организована концертная программа «Гродно — слово всем нам родное» с участием артистов Гродненского городского центра культуры. В 18.00 молодежный легкоатлетический забег по улицам города.
Пройдут и другие мероприятия:
18.00−19.00 концерт «Гродно! Ты мое вдохновение!» (выступление мужского вокального ансамбля «Гарадзенцы»).
15.00 -17.30 музыкально-развлекательная программа «Гродно — город моей души» (для людей пожилого возраста).
18.00 — 20.00 культурно-спортивная программа «100 шагов к здоровью скандинавской ходьбой «с участием артистов Гродненского городского центра культуры.
12.00 — 14.00 — выступление Гродненской капеллы на балконе на улице Ожешко, 1.
17.00 — 19.00 — выступление артистов Гродненского городского центра культуры на балконе КЦ «Фестивальный» — улице Тельмана, 4.
11.30 — открытие троллейбусного маршрута по улице Огинского (площадка около торгового центра «Парус», ул. Огинского, 12).
11.00 — 13.00 — «Дворовые программы» (развлечения для детей во дворах ул. Суворова, 21, ул. Врублевского, 1).
18.00 — 19.00 — концертная программа «Любимому городу посвящается» (проект «Ротонда-Арт», ул. Дарвина) с участием артистов Гродненской областной филармонии.
Также 16 июля в общественном транспорте Гродно будет действовать бесплатный проезд.
В этот же день будут продлены маршруты движения троллейбусов № 5, 7, 14, 23:
В связи с продлением маршрута № 23 «Улица Саяпина — Гродножилстрой» в микрорайон «Ольшанка» с 16 июля будет преостановлен автобусный маршрут № 43 «Ольшанка — Площадь Декабристов».
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16 июля - День освобождения Гродно. В областном центре пройдут концерты, митинг, запланированы музыкально-развлекательные программы в микрорайонах города, а также...
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