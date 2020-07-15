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Бесплатный проезд в транспорте и концерты. Как в Гродно отметят День освобождения города

15.07.2020 16:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

16 июля — День освобождения Гродно. В областном центре пройдут концерты, митинг, запланированы музыкально-развлекательные программы в микрорайонах города, а также пуск нового троллейбусного маршрута. А еще в общественном транспорте в этот день будет действовать бесплатный проезд и будут изменены маршруты движения троллейбусов, сообщают городские власти.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В парке имени Жилибера в 10.00 пройдет митинг «Мы за ценой не постоим», церемония возложения цветов к памятнику погибшим воинам и партизанам. Здесь же, вечером, с 17.00 до 19.00 будет организована концертная программа «Гродно — слово всем нам родное» с участием артистов Гродненского городского центра культуры. В 18.00 молодежный легкоатлетический забег по улицам города.

Пройдут и другие мероприятия:

  • Центр ремесел «Наследие» (ул. Реймонта, 12)

18.00−19.00 концерт «Гродно! Ты мое вдохновение!» (выступление мужского вокального ансамбля «Гарадзенцы»).

  • Урочище «Пышки»

15.00 -17.30 музыкально-развлекательная программа «Гродно — город моей души» (для людей пожилого возраста).

18.00 — 20.00 культурно-спортивная программа «100 шагов к здоровью скандинавской ходьбой «с участием артистов Гродненского городского центра культуры.

  • Проект «Виртуозы на балконе» с Концертной программой «С праздником!»

12.00 — 14.00 — выступление Гродненской капеллы на балконе на улице Ожешко, 1.

17.00 — 19.00 — выступление артистов Гродненского городского центра культуры на балконе КЦ «Фестивальный» — улице Тельмана, 4.

  • Микрорайоны Гродно

11.30 — открытие троллейбусного маршрута по улице Огинского (площадка около торгового центра «Парус», ул. Огинского, 12).

11.00 — 13.00 — «Дворовые программы» (развлечения для детей во дворах ул. Суворова, 21, ул. Врублевского, 1).

18.00 — 19.00 — концертная программа «Любимому городу посвящается» (проект «Ротонда-Арт», ул. Дарвина) с участием артистов Гродненской областной филармонии.

Также 16 июля в общественном транспорте Гродно будет действовать бесплатный проезд.

В этот же день будут продлены маршруты движения троллейбусов № 5, 7, 14, 23:

  • маршрут № 5 «Химволокно — Гродно Азот» изменит на маршрут № 5 «Жилой комплекс «Колбасино» — Гродно Азот», который будет курсировать: остановка «Жилой комплекс «Колбасино» — ул. Суворова — ул. Маслакова — ул. Славинского и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении;
  • маршрут № 7 «Политехнический колледж — Девятовка» будет изменен на маршрут № 7 «Жилой комплекс «Колбасино» — Девятовка». Он будет курсировать в прямом направлении: остановка «Жилой комплекс «Колбасино» — ул. Суворова — ул. Горновых и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Девятовка» — ул. Горновых, далее: ул. Суворова — остановочный пункт «Жилой комплекс «Колбасино»;
  • маршрут № 14 «Политехнический колледж — Девятовка» изменен на маршрут № 14 «Жилой комплекс «Колбасино» — Девятовка», который будет курсировать: остановка «Жилой комплекс «Колбасино» — ул. Суворова — ул. Советских Пограничников и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении;
  • маршрут № 23 «Гродножилстрой — Улица Саяпина» измен на маршрут № 23 «Улица Одельская — Улица Саяпина», который будет курсировать: остановка «Улица Одельская» — ул. Отечественная — ул. Огинского — ул. Короткевича — ул. Гродненская — проспект Лебедева — ул. Маслакова — ул. Суворова — ул. Соломовой и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении.

В связи с продлением маршрута № 23 «Улица Саяпина — Гродножилстрой» в микрорайон «Ольшанка» с 16 июля будет преостановлен автобусный маршрут № 43 «Ольшанка — Площадь Декабристов».

 
Теги: Гродно
 
 
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16 июля - День освобождения Гродно. В областном центре пройдут концерты, митинг, запланированы музыкально-развлекательные программы в микрорайонах города, а также...
 
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