ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Мэр Бреста завел канал в телеграме

15.07.2020 17:18 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Личный телеграм-канал завел себе председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук. Об этом он сообщил 15 июля во время встречи с журналистами.

В своей группе Александр Рогачук намерен размещать информацию о тех аспектах работы администрации, которые не попадают в официальную хронику.

— Я вижу, что мы должны иметь прямую связь не только со СМИ, но и с населением. Поэтому мы вместе с работниками создавали телеграм-канал горисполкома. Но телеграм-канал горисполкома — это слишком официально, — сообщил мэр.

Александр Рогачук подчеркнул, что в своем телеграм-канале будет освещаться также его деятельность как председателя горисполкома.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Там он будет размещать информацию о тех аспектах работы администрации, которые не попадают в официальную хронику.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Какое сопротивление? Я помог ОМОНу загрузить велосипед». Минчанину дали 10 суток за акцию 14 июля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика