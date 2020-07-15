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Мэр Бреста завел канал в телеграме
15.07.2020 17:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В своей группе Александр Рогачук намерен размещать информацию о тех аспектах работы администрации, которые не попадают в официальную хронику.
— Я вижу, что мы должны иметь прямую связь не только со СМИ, но и с населением. Поэтому мы вместе с работниками создавали телеграм-канал горисполкома. Но телеграм-канал горисполкома — это слишком официально, — сообщил мэр.
Александр Рогачук подчеркнул, что в своем телеграм-канале будет освещаться также его деятельность как председателя горисполкома.
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Там он будет размещать информацию о тех аспектах работы администрации, которые не попадают в официальную хронику.
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