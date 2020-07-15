Мэр Бреста завел канал в телеграме

Источник материала: Tut.by

Личный телеграм-канал завел себе председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук. Об этом он сообщил 15 июля во время встречи с журналистами.

В своей группе Александр Рогачук намерен размещать информацию о тех аспектах работы администрации, которые не попадают в официальную хронику.

— Я вижу, что мы должны иметь прямую связь не только со СМИ, но и с населением. Поэтому мы вместе с работниками создавали телеграм-канал горисполкома. Но телеграм-канал горисполкома — это слишком официально, — сообщил мэр.

Александр Рогачук подчеркнул, что в своем телеграм-канале будет освещаться также его деятельность как председателя горисполкома.