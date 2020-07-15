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МВД: В ходе акций 14 июля задержали более 250 человек. Некоторых отпустили, некоторые - в ИВС
15.07.2020 11:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
МВД
«Нарушения общественного порядка вчера зафиксированы в нескольких населенных пунктах страны: задержаны более 250 человек (по данным правозащитников более 280 — прим. TUT.BY), в том числе водители и велосипедисты, за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также несоблюдение правил дорожного движения. Больше всего нарушений зафиксировано в Минске», — рассказали в милиции.
Часть задержанных после составления административных протоколов и проведения профилактических бесед отпущена, отдельные лица водворены в ИВС.
Единственный областной город, где не было задержаний — Витебск (отметим, там не проходили акции несогласия — прим. TUT.BY).
В МВД также напомнили о том. что:
Напомним, вечером 14 июля на улицы многих городов
Сегодня, 15 июля, Следственный комитет сообщил о том, что Минске">возбудил уголовное дело по факту организации и участия в нарушении общественного порядка в Минске.
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