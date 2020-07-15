МВД: В ходе акций 14 июля задержали более 250 человек. Некоторых отпустили, некоторые - в ИВС

Источник материала: Tut.by

МВД опубликовало статистику по задержанным в ходе акций 14 июля в Беларуси, а также напомнили о том, что «вмешиваться в деятельность представителей государственных органов, обеспечивающих общественный порядок при проведении мероприятий, незаконно».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Нарушения общественного порядка вчера зафиксированы в нескольких населенных пунктах страны: задержаны более 250 человек (по данным правозащитников более 280 — прим. TUT.BY), в том числе водители и велосипедисты, за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также несоблюдение правил дорожного движения. Больше всего нарушений зафиксировано в Минске», — рассказали в милиции.

Часть задержанных после составления административных протоколов и проведения профилактических бесед отпущена, отдельные лица водворены в ИВС.

Единственный областной город, где не было задержаний — Витебск (отметим, там не проходили акции несогласия — прим. TUT.BY).

В МВД также напомнили о том. что:

пресечение общественных беспорядков — это не право, а обязанность сотрудников органов внутренних дел;

вмешиваться в деятельность представителей государственных органов, обеспечивающих общественный порядок при проведении мероприятий, незаконно!

участвовать или не участвовать в массовом мероприятии, какой-либо акции — это право гражданина. Но в случае участия в несанкционированном массовом мероприятии любой человек может быть привлечен к установленной законом ответственности.

Напомним, вечером 14 июля на улицы многих городов вышли люди , недовольные итогами регистрации кандидатов в президенты. Из семи претендентов ЦИК зарегистрировал лишь пятерых. Виктор Бабарико и Валерий Цепкало удостоверения кандидатов не получили.

Сегодня, 15 июля, Следственный комитет сообщил о том, что Минске">возбудил уголовное дело по факту организации и участия в нарушении общественного порядка в Минске.