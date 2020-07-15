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Жилая архитектура Беларуси: путь от однообразных хрущевок до элитных домов и эксклюзивных коттеджей
15.07.2020 17:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСередина 60-х годов. Спустя два десятка лет после войны Минск стал городом со своей неповторимой узнаваемостью. По Ленинскому проспекту (сегодня Независимости) ездят "запорожцы" и "москвичи". Вдоль всего проспекта растянулся ансамбль величественных жилых домов в стиле сталинского ампира. Получить квартиру в таких апартаментах считается настоящим везением. Как правило, счастливыми новоселами становятся партийные работники, госслужащие и звезды кино.
Понятно, что решить жилищную проблему всего Минска только за счет возведения сталинок было нереально. Поэтому на окраинах Минска уже другая картина. Здесь вовсю идет строительство панельных пятиэтажек, позже названных в народе хрущевками.
Отправной точкой в строительстве хрущевок считают 1955 годТогда в свет вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "Об устранении излишеств в проектировании и строительстве". Этот документ на долгие годы определил стиль советского домостроения и наши представления о домашнем уюте.
В обиходе хрущевками называли панельные, блочные и даже кирпичные пятиэтажные дома. У таких зданий был ряд общих характеристик. В них не было лифта и мусоропровода, а также миниатюрные кухни и прихожие.
Жилая площадь двушки в среднем 22 кв. м. Кухня примерно 4.5 квадрата. В качестве обязательных элементов каждой квартиры в правилах указывалась кладовая (либо встроенный шкаф), спальня (6 кв. м на человека либо 8 на двоих), общая комната (не меньше 14 кв. м). Нормативы только допускали устройство совмещенных санузлов, на самом деле совмещение стало повсеместной практикой. Наличие общей комнаты (которая может быть проходной, а иногда и с выходом на кухню) говорило о том, что на смену коммуналкам пришло посемейное заселение.
Михаил Гаухфельд, зампредседателя Белорусского союза архитекторов:
Несмотря на то что квартиры были маленькие, они были очень рациональными, использовался каждый квадратный метр и жилой площади, и вспомогательной.
Михаил Гаухфельд пришел работать в Минскпроект в конце 60-х. В те годы, вспоминает архитектор, столица БССР была едва ли не самым быстрорастущим городом Советского Союза. Помимо того что уже вовсю работали такие промышленные гиганты как МТЗ и МАЗ, ежегодно появлялись и другие крупные предприятия. Понятно, что работникам заводов и фабрик нужно было где-то жить. Поэтому основные силы архитекторов были брошены именно на проектирование жилых домов.
Наставником Михаила Гаухфельда был архитектор Сергей Батковоский. Зодчий не принимал участия в проектировании хрущевок, но тоже на себе почувствовал влияние минимализма. Например, из-под его пера вышел проект ансамбля на сегодняшней площади Якуба Коласа - несколько промышленных предприятий и жилой дом. На примере этого здания видно, как архитектору приходится отходить от любимого стиля классицизма, с учетом чего сталинский ампир смотрится уже совсем иначе.
В то время для зодчих было очень важно выдержать баланс между стилями и не превратить город в один большой спальный микрорайон. Во многом с поставленной задачей удалось справиться. Минск не утратил свой неповторимый колорит, а люди получили собственное жилье. В столице БССР за два десятилетия было введено 2 тысячи пятиэтажных домов, а это почти 15,5 % от всех хрущевок, построенных в Советском Союзе.
Михаил Гаухфельд, зампредседателя Белорусского союза архитекторов:
Над всеми довлел ДСК, который весь Минск застраивал. Как шахтеры дают угля, так мы давали жилплощадь. Это действительно был большой соцзаказ, потому что люди после подвалов и коммуналок получали нормальные квартиры.
К середине 70-х темпы строительства жилья и вовсе вышли на небывалый уровень. Число жилых квадратных метров в СССР возрастает с 9 до 16 тысяч.
Председатель Государственного строительного комитета СССР в 1989-1991 годах Валерий Серов рассказывает, что в те годы была создана уникальная строительная система. Она не только тогда была одной из сильнейших в мире, но и по нынешним понятиям, по организации, по выстраиванию системы управления, по наличию узкоспециализированных главков…
Валерий Серов всю жизнь проработал в строительстве. Начинал с обычного мастера, на заре карьеры работал начальником треста, затем был шефом стройки олимпийских объектов и даже возглавлял строительный комитет СССР. В 60-х молодой человек наблюдал, как одна эпоха в архитектуре сменяет другую. Яркий пример - строительство легендарных сталинских высоток.
Валерий Серов, председатель Государственного строительного комитета СССР (1989-1991 гг.):
То, что главное здание университета все было в мраморе, с колоннами, не приветствовалось, а потом все отменили и дошли до абсурда: появился указ об отмене излишеств в строительстве.
Экспансия советской архитектуры: Польша, ГДРВ те же 60-е меняется и облик городов. С фасадов сталинок исчезает лепнина и прочий декор. Но несмотря на это, один большой проект советские архитекторы все-таки доводят до конца. В 1955 году в Варшаве закончилось строительство сталинской высотки. Дворец культуры и науки стал олицетворением влияния СССР на страны Запада. Остановились на варианте 120-метрового здания, но в итоге здание оказалось еще выше. Сейчас дворец в высоту 160 метров, плюс еще шпиль. Вместе со шпилем и антенной - уже 237 м высоты. На сегодняшний день дворец - самое высокое здание Польши.
Так вышло, что невероятный масштаб сыграл со зданием злую шутку. Сегодня жители Варшавы к этой сталинской высотке относятся неоднозначно. Со стороны даже может показаться, что архитекторы города делают все возможное, чтобы спрятать здание за фасады других небоскребов. Все потому что некоторые поляки предпочитают перевернуть страницу истории, связанную с Советским Союзом. Получается, что здание символ тех времен...
Ежи Леманьски, старший научный сотрудник народного музея техники в Варшаве:
Сейчас это символ Варшавы, хотим мы этого или нет. И давайте закроем глаза на то, что он был построен во времена коммунизма. В здании все работает, все функционирует, это город в городе. Дворец культуры такой огромный, что он потребляет электричества как 30000-й город с населением в 30 тысяч. Если бы ребенок родился в этом здании и в каждом помещении проводил один день, он вышел бы из этого здания 90-летним стариком. Здесь музей, бассейн, театр, рестораны, кинозал, много различных организаций, офисов. Этот дворец сам зарабатывает себе деньги».
Еще больший масштаб экспансия советской архитектуры приобрела в ГДР. После Второй мировой войны Восточная Германия была практически стерта с лица земли. Сотни тысяч немцев нуждались в жилье. Решение проблемы было скопировано с Советского Союза. Панельные пятиэтажки стали появляться на территории всей ГДР. Выглядели такие дома один в один как хрущевки в Москве, Ленинграде или Минске.
Штефан Форстер, архитектор (Германия):
Когда мы говорим с вами о восточных домах, речь идет о промышленном строительстве, конвейерном, которое не только распространено, но и высоко развито было в Советском Союзе и ГДР. И надо помнить о ситуации в то время. Нужно было очень быстро построить большое количество жилья, поэтому иногда дома строились без какого-то контекста и взаимоотношения с окружающей средой. Просто ставили отдельный дом и не обращали внимания на то, где он находится.
В это же время совсем другая архитектурная картина нарисовалась в восточном Берлине. Несмотря на стереотип, что здесь от Советского Союза остались только панельные дома, здания были возведены в разных стилях. Например, центр Берлина был воссоздан по эскизам довоенной архитектуры. Сегодня обычный турист даже и не узнает в этих зданиях, расположенных напротив площади Жанда́рменмаркт, панельное домостроение. А ведь именно по технологии советских хрущевок эти дома и возводились.
Сергей Чобан, архитектор (Германия):
Все это архитектура из бетона, четко видны панельные швы. В этом жилье более крутые кровли, чем это было в историческом Берлине, но они наполнены окнами, башенками. Каждый фасад имеет свой характер. Здесь пример не только исторического Берлина, но и Вены. И это все панели, пригнанные друг к другу очень точно. Мы знаем примеры другого домостроения такого типа и понимаем, то, что мы видим, - это высший пилотаж.
А вот в западном Берлине строительство развернулось с точностью до наоборот. Пытаясь забыть все, что было до войны, немцы уходят от традиционной для них архитектуры. В этой части города появляются целые районы из высотных домов. Сегодня в них можно узнать советские многоэтажки.
Сергей Чобан, архитектор (Германия):
Все здания, вся архитектура говорила о том, что мы живем по-новому, мы хотим построить новое общество. Здесь занимались поиском контраста по отношению к тому, что было. Старые здания имели 6 этажей, новые были более 10. Острые силуэты нового против спокойного силуэта прошлого. Это был другой словарный запас самой архитектуры.
В очередной раз по-новому на архитектуру немцы взглянули уже после воссоединения Германии. С учетом того что в поисках лучшей жизни жители бывшей ГДР стали переезжать на запад, их дома опустели. В итоге часть хрущевок, построенных в восточной Германии, оказалась не востребована.
Вдохнуть новую жизнь в старые хрущевки взялась компания Штефана Форстера. В конце 90-х архитектор начал большую работу по реновации советских зданий в двух немецких городах - Лайнефельде и Халле. По замыслу проектировщиков, типичные панельные дома должны были превратиться в эксклюзивные здания с индивидуальным дизайном, но уже в западном стиле.
Штефан Форстер, архитектор (Германия):
Наша работа заключалась в том, чтобы исправить то, что, как мы считали, было неправильно в социалистическом строительстве. Это была наша критика с профессиональной точки зрения. Мы пытались создать то, что у нас называется качество жилой площади. Не только с точки зрения технических параметров, но и с точки зрения удовольствия, которое люди получают от жилья.
На реализацию проекта у архитектора ушло более 10 лет. В итоге два жилых квартала в двух немецких городах изменились до неузнаваемости. У зданий не только появились балконы, сады и террасы, некоторые дома были в буквальном смысле разрезаны и из одного строения получилось несколько разных.
90-е. Реформы строительной отрасли и возвращение к почти эталонному Министерству архитектуры БССРПосле распада Советского Союза в Беларуси было не до реновации старых хрущевок. Из-за сложной экономической ситуации темпы строительства упали. Молодые семьи даже не мечтают о собственной квартире. Комната в родительском доме или общежитии - самые распространенные варианты. Вместо 6 миллионов жилых квадратных метров, которые сдавались при СССР, строители едва выполняют половину от старой нормы. Экс-министр архитектуры БССР Николай Новицкий вспоминает, как было принято решение о переформатировании всей строительной отрасли. Тогда 100-тысячную армию строителей (а это все стройтрест по всем городам РБ) преобразовали в производственную строительную корпорацию, что было шагом в сторону рыночных отношений.
Просуществовала строительная корпорация недолго. Подходы оказались недостаточно эффективны. Поэтому Минск постепенно возвращается к традиционной системе Министерства архитектуры и градостроительства. Тем более что белорусский образец даже в те тяжелые время был эталонным для многих стран уже бывшего Советского Союза.
Именно Валерий Серов стал автором строительной ипотеки в России. Он ее в буквальном смысле привез из-за океана. Говорит, мысль была неплохая, да вот не для российских условий на то время.
Валерий Серов, председатель Государственного строительного комитета СССР (1989-1991 гг.):
Нам казалось, что это все просто, что взял кредит и построил. Но там, откуда идею мы взяли, она отрабатывалась веками. А у нас стали давать кредиты, кредиты стали исчезать. Кредит взял, дом не построил. И с кого спрашивать - неизвестно.
В свою очередь Беларусь продолжает идти по пути социально-ориентированного государства. В то время в нашей стране еще можно получить квартиру по очереди как нуждающейся. А к середине 90-х строительную отрасль начинают восстанавливать по кирпичику. Возрастают как темпы строительства, так и качество жилья.
В 2000-х жилищный кризис все больше отступает. С каждым годом домов строится все больше. На смену однообразным панелькам приходит широкий ассортимент новостроек. Кирпич, монолит, каркасные дома - строить в Беларуси начинают разнообразно. А на смену тесным квартирам приходят просторные апартаменты. Жилье проектируется уже с большей площадью и кухонь, и санузлов, и даже со свободной планировкой. Но большое количество белорусов по-прежнему живут в хрущевках с легендарной тещиной комнаткой. А еще там между кухней и ванной зачем-то делали небольшое окошко, а в нише под подоконником на кухне был даже придуман мини-холодильник.
Реновация хрущевок. От минимализма к комфортуПроект Штефана Форстера по реновации советских хрущевок завершился больше 10 лет назад. Продолжения не было по нескольким причинам. Во-первых, перепланировка предусматривала уменьшение жилых квадратных метров. Достаточно взглянуть на этот дом, который после реновации лишился сразу нескольких подъездов. Во-вторых, в 2000-х в Германии стало не хватать жилья. И Штефан Форстер говорит о том, что уже стоит ввести промышленное строительство в Германии.
Беларусь выбрала другой путь. У нас в стране не стали рушить то, что строилось десятилетиями. В то время как в Москве 5-этажные панельки сносили одну за другой, в Минске разработали несколько проектов по реконструкции таких домов.
Это лишь два примера того, как преображаются хрущевки в Минске. Расположены эти дома на улицах Каховской и Гвардейской.
Владимир Чик, директор института жилища - НИПТИС им. С. С. Атаева:
В первом случаем мы используем существующее здание, не меняем его габариты, надстраиваем этажи, мансарды и производим капитальный ремонт в более широком смысле слова. Во втором - мы меняем габариты здания, передаем нагрузки на дополнительные конструкции и меняем планировку существующей квартиры. Делаем вместо совместных санузлов раздельные, кухни вместо 5 квадратов - 10, убираем проходные комнаты.
Сегодня у белорусских проектировщиков есть десятки других проектов, как можно проводить реновацию легендарных хрущевок. По мнению специалистов, в будущем такую работу лучше всего будет проводить в государственно-частном партнерстве. Когда инвестору выделяется участок земли, а он за эти деньги делает капитальный ремонт либо реновацию соседних зданий. Те же мансарды может продавать.
Сегодня в Беларуси около 20 миллионов квадратных жилых метров, расположенных в хрущевках. Понятно, что работа по реновации такого жилья процесс долгий, но окупаемый. Несущая способность стен в панельных домах рассчитана примерно на 100 лет. Поэтому после качественной реконструкции или капитального ремонта, который, к слову, сегодня проходит поэтапно во всех таких домах, эти здания смогут еще долго греть своим теплом белорусские семьи.
Мировые строительные тенденции: новое - хорошо забытое староеСегодня мировые строительные тенденции пришли к тому, что новое - это хорошо забытое старое. Во всей Европе возводят жилые кварталы из панельных домов. Таким образом строятся как многоэтажки, так и небольшие коттеджи.
Вильрю - небольшой городок на востоке Франции. Старые районы хорошо иллюстрируют архитектурный стиль Западной Европы. Небольшие дома с колоритными вкраплениями в виде необычной крыши или цветного фасада. Но нас в этом городе больше интересует жилой район, большая часть которого построена из белорусских домов. Около 5 лет назад французская компания начала строительство этого района. При возведении домов в приоритет была поставлена экологичность, скорость возведения и цена. Белорусы тендер выиграли.
Возводится такой дом буквально за несколько дней. Достаточно собрать готовые конструкции словно лего. Далее отделочные работы - и жилье готово для заселения. Идея строительства района принадлежит Клоду Лонгвилю, реализацией проекта занимался его сын. По словам директора строительной компании, ему очень понравилось сотрудничать с белорускими партнерами, в будущем у них большие планы. Не исключено, что после завершения работ в Вильрю аналогичный район может появиться и в Италии.
Что вам стоит дом построить? Нарисуем, будем житьМы на производстве домов, которые так нравятся французам. И не только им. Уже на протяжении 5 лет собранные здесь дома разъезжаются по всему миру. Недавно партию отправили в Японию. По проекту заказчика здесь могут изготовить любой дом. Затем строение разбирается на части и отправляется в путь.
На изготовление одного дома уходит 7 дней. Процесс автоматизирован и исключает любой брак. Такой подход иностранных партнеров полностью устраивает.
Петр Васильков, начальник цеха каркасно-панельных домов РУП "Завод газетной бумаги":
Это производство никогда не устареет: быстрота, тепло, скорость монтажа. 2-3 месяца и можно заезжать в дом.
Белорусского специалиста поддерживает Штефан Форстер, архитектор из Германии, утверждая, что сегодня будущее за видоизмененным промышленным строительством: какими-то комплексами, модулями. Контейнеры создаются на фабриках, их привозятся на место и потом из них уже строится дом.
В Беларуси сегодня возводятся как каркасные дома, так и кирпичные, панельные, монолитные. Только в этом году в стране появится 4.5 миллиона квадратных метров жилья. И это не однотипные пятиэтажки, а не похожие друг на друга здания. Сегодня в приоритете разнообразие фасадов и комфортная планировка.
Во время съемок этого фильма именитые архитекторы приводили свои варианты идеальной планировки квартиры и даже целых жилых районов. Это минимализм в жилом пространстве и симбиоз деловых кварталов со спальными районами.
Сергей Чобан, архитектор (Германия):
Город должен состоять из фоновых домов, которые ниже, и отдельных, которые выше. Есть формула, по которой развивается традиционный город. Эта формула говорит о том, что всплеск не может возникнуть везде и не может возникнуть слишком часто. На 30 % всплесков приходится 70 % спокойной фоновой архитектуры.
Сегодня Минск застраивается по такой же схеме. Времена серых спальных районов остались в прошлом. Не только жилые дома, но и офисы, магазины, детские сады, школы, поликлиники - словом все, что нужно человеку для комфортной жизни.
Дома с приставкой BY появляются по всему миру. Франция, Словакия, Япония - это лишь некоторые страны, где люди живут в белорусских домах. Экспорт услуг в сфере строительства с каждым годом растет все больше. Если в 90-х в Беларуси в дефиците были почти все стройматериалы, то сегодня наша страна экспортирует готовые дома.
На протяжении долгих лет жилая архитектура Беларуси проходила становление от однообразных хрущевок до элитных высотных домов и эксклюзивных каркасных коттеджей. Планировка квартир стала разнообразной, а площадь в среднем выросла с 30 до 50 квадратных метров. Сегодня каждый может выбрать жилье себе по вкусу. Неизменным осталось лишь одно - теплота и душевность старых, но таких родных хрущевок.
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Середина 60-х годов. Спустя два десятка лет после войны Минск стал городом со своей неповторимой узнаваемостью. По Ленинскому проспекту (сегодня Независимости)...
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