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Отправной точкой в строительстве хрущевок считают 1955 год

Жилая площадь двушки в среднем 22 кв. м. Кухня примерно 4.5 квадрата. В качестве обязательных элементов каждой квартиры в правилах указывалась кладовая (либо встроенный шкаф), спальня (6 кв. м на человека либо 8 на двоих), общая комната (не меньше 14 кв. м). Нормативы только допускали устройство совмещенных санузлов, на самом деле совмещение стало повсеместной практикой. Наличие общей комнаты (которая может быть проходной, а иногда и с выходом на кухню) говорило о том, что на смену коммуналкам пришло посемейное заселение.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жилая архитектура Беларуси: путь от однообразных хрущевок до элитных домов и эксклюзивных коттеджей Середина 60-х годов. Спустя два десятка лет после войны Минск стал городом со своей неповторимой узнаваемостью. По Ленинскому проспекту (сегодня Независимости)...