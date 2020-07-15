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Новый этап в развитии столичных городов-спутников

15.07.2020 09:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Смолевичах активно возводят новый квартал, и вот первый дом для минчан на 192 квартиры уже готов к заселению. Квартиры сдаются с полной отделкой (под ключ), поэтому новоселов ожидают к концу месяца. Одновременно развивается и социальная инфраструктура. Рядом с кварталом новостроек уже открылся и первый в Смолевичах торгово-развлекательный центр. Сюда постепенно приходят инвесторы и арендаторы, а в ближайшее время начнет работу фудкорт с кафе и батутный центр для детей. 

Отметим, пилотный опыт Смолевичей планируют распространить и в других городах спутниках столицы. Похожие типовые дома для минчан на 192 квартиры будут возводить в Логойске, Фаниполе и Дзержинске.


 
 
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В Смолевичах активно возводят новый квартал, и вот первый дом для минчан на 192 квартиры уже готов к заселению. Квартиры сдаются с полной отделкой (под ключ), поэтому...
 
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