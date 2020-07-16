Как будет ходить городской транспорт во время «Славянского базара»

Источник материала: Tut.by

С 16 по 20 июля, во время «Славянского базара», общественный транспорт в Витебске будет работать до 2 часов ночи, сообщает горисполком.

До двух ночи будут ходить автобусы №№ 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 26, 43, 46; троллейбусы №№ 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13; трамваи №№ 1, 2, 7, 8.

К окончанию концертов в Летнем амфитеатре транспорт будет приходить на остановки: 16 и 17 июля — в 24.00, в ночь с 17 на 18 июля — в 4.00, 18 июля — в 20.15 и 1.15, 19 июля — в 23.45, 20 июля — в 3.45.