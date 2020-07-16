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Рыбные котлеты с творогом и кабачками

16.07.2020 06:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Возьмем:
  • 300 граммов филе хека или минтая,
  • 1 цукини,
  • 1 головку лука,
  • 1 зубчик чеснока,
  • 60 граммов творога,
  • 1 яйцо,
  • 3 столовые ложки муки. 
Нарезаем лук не очень мелко. Выкладываем  в чашу. Добавляем зубчик чеснока. Высушенное филе рыбы нарезаем произвольными кусочками. Также кладем в чашу. 

В белой рыбе - масса полезного белка, поэтому, чтобы покрыть дневную его норму, человеку достаточно употребить одну порцию продукта. Увеличение количества порций подойдет для спортсменов, сидящих на усиленной белковой диете. В отличие от мясного белка рыбный славится легкой усвояемостью, а это и польза, и экономия. 

Цукини натираем на терке и хорошенько отжимаем. Лишняя жидкость нам не нужна. Добавляем его к рыбе. Туда же добавляем сырое яйцо, творог, соль и перец. Перемалываем блендером в однородную массу. 

Важно, чтобы творог для фарша был не кислым, иначе это испортит вкус котлет. Лучше выбирать жирный и очень свежий творог. 

Добавляем муку и хорошенько перемешиваем. Мокрыми руками формируем круглые котлетки. Обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом с обеих сторон. Важно, чтобы огонь был довольно слабым, чтобы котлеты успели прожариться внутри. Подаем с зеленью или со сметаной. 

Разрезаем на треугольники, подаем горячими.  Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!

 
 
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Возьмем: 300 граммов филе хека или минтая, 1 цукини, 1 головку лука, 1 зубчик чеснока, 60 граммов творога, 1 яйцо, 3 столовые ложки муки.  Нарезаем лук не очень...
 
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