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Рыбные котлеты с творогом и кабачками
16.07.2020 06:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВозьмем:
В белой рыбе - масса полезного белка, поэтому, чтобы покрыть дневную его норму, человеку достаточно употребить одну порцию продукта. Увеличение количества порций подойдет для спортсменов, сидящих на усиленной белковой диете. В отличие от мясного белка рыбный славится легкой усвояемостью, а это и польза, и экономия.
Цукини натираем на терке и хорошенько отжимаем. Лишняя жидкость нам не нужна. Добавляем его к рыбе. Туда же добавляем сырое яйцо, творог, соль и перец. Перемалываем блендером в однородную массу.
Важно, чтобы творог для фарша был не кислым, иначе это испортит вкус котлет. Лучше выбирать жирный и очень свежий творог.
Добавляем муку и хорошенько перемешиваем. Мокрыми руками формируем круглые котлетки. Обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом с обеих сторон. Важно, чтобы огонь был довольно слабым, чтобы котлеты успели прожариться внутри. Подаем с зеленью или со сметаной.
Разрезаем на треугольники, подаем горячими. Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!
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Возьмем: 300 граммов филе хека или минтая, 1 цукини, 1 головку лука, 1 зубчик чеснока, 60 граммов творога, 1 яйцо, 3 столовые ложки муки. Нарезаем лук не очень...
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