Источник материала: БT

300 граммов филе хека или минтая,

1 цукини,

1 головку лука,

1 зубчик чеснока,

60 граммов творога,

1 яйцо,

3 столовые ложки муки.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Рыбные котлеты с творогом и кабачками Возьмем: 300 граммов филе хека или минтая, 1 цукини, 1 головку лука, 1 зубчик чеснока, 60 граммов творога, 1 яйцо, 3 столовые ложки муки. Нарезаем лук не очень...

Возьмем:Нарезаем лук не очень мелко. Выкладываем в чашу. Добавляем зубчик чеснока. Высушенное филе рыбы нарезаем произвольными кусочками. Также кладем в чашу.Цукини натираем на терке и хорошенько отжимаем. Лишняя жидкость нам не нужна. Добавляем его к рыбе. Туда же добавляем сырое яйцо, творог, соль и перец. Перемалываем блендером в однородную массу.Добавляем муку и хорошенько перемешиваем. Мокрыми руками формируем круглые котлетки. Обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом с обеих сторон. Важно, чтобы огонь был довольно слабым, чтобы котлеты успели прожариться внутри. Подаем с зеленью или со сметаной.Разрезаем на треугольники, подаем горячими. Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!