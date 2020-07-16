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Какой из фестивалей был самым дождливым и ждать ли осадков на «Славянском базаре-2020»?
16.07.2020 07:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На вопрос, какая главная примета «Славянского базара в Витебске», наверное, каждый ответит: «Дождь!». За 29 лет, фестиваль, действительно, без него не обходился. Дожди преследовали его, даже если сроки проведения смещались то на первую половину июля, то на вторую. О погоде в дни нынешнего «базара», который пройдет с 16 по 20 июля,
В «Витебскгидромете» отметили: июль — один из самых дождливых месяцев в году. В среднем в нем бывает от 12 до 16 дней с дождем и выпадает 83 миллиметра осадков (это климатическая норма). При циклонах количество осадков может в 2−3 раза превышать норму (так было в 2018 и 2019 годах, когда за месяц выпало 174−181 миллиметр).
Самым влажным оказался июль 2000-го, когда выпало 218 миллиметров осадков. А самый засушливый месяц был в 1999 году: месячная сумма осадков составила 14 миллиметров.
В нынешнем июле количество осадков за месяц предполагается в пределах средних многолетних значений. За первую половину месяца в Витебске уже выпала месячная норма.
В фестивальные дни территория Беларуси будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления, существенных осадков в Витебской области не ожидается.
Однако витебское небо непредсказуемо. Прольется ли оно дождем во время фестиваля или даст больше солнца? Станет ли фестивальный 2020 год исключением из правил? Интрига…
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На вопрос, какая главная примета «Славянского базара в Витебске», наверное, каждый ответит: «Дождь!». За 29 лет, фестиваль, действительно, без него не обходился. Дожди...
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