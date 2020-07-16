Какой из фестивалей был самым дождливым и ждать ли осадков на «Славянском базаре-2020»?

Источник материала: Tut.by

На вопрос, какая главная примета «Славянского базара в Витебске», наверное, каждый ответит: «Дождь!». За 29 лет, фестиваль, действительно, без него не обходился. Дожди преследовали его, даже если сроки проведения смещались то на первую половину июля, то на вторую. О погоде в дни нынешнего «базара», который пройдет с 16 по 20 июля, узнали «Витьбичи».



Фото: Игорь Матвеев, «Народные новости Витебска»

В «Витебскгидромете» отметили: июль — один из самых дождливых месяцев в году. В среднем в нем бывает от 12 до 16 дней с дождем и выпадает 83 миллиметра осадков (это климатическая норма). При циклонах количество осадков может в 2−3 раза превышать норму (так было в 2018 и 2019 годах, когда за месяц выпало 174−181 миллиметр).

Самым влажным оказался июль 2000-го, когда выпало 218 миллиметров осадков. А самый засушливый месяц был в 1999 году: месячная сумма осадков составила 14 миллиметров.

В нынешнем июле количество осадков за месяц предполагается в пределах средних многолетних значений. За первую половину месяца в Витебске уже выпала месячная норма.

В фестивальные дни территория Беларуси будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления, существенных осадков в Витебской области не ожидается.

Однако витебское небо непредсказуемо. Прольется ли оно дождем во время фестиваля или даст больше солнца? Станет ли фестивальный 2020 год исключением из правил? Интрига…