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Рынок жилья. Цены на вторичке столицы опустились до уровня цен декабря прошлого года
16.07.2020 09:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЦены на вторичке столицы опустились до уровня цен декабря прошлого года. За неделю в Минске квадрат б/у потерял 0,2 %. В итоге его средняя стоимость сегодня 1 391 доллар. На рынке же новостроек столицы с наступлением лета преобладает положительная динамика цен, хотя темпы роста остаются скромными.
Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю выросла на 0,1 %, в итоге 1 324 доллара за метр квадратный. Добавим, разрыв между средним уровнем цен квадрата на первичном и вторичном рынках сегодня составляет 67 долларов. Это минимальное значение за почти 9 месяцев.
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Цены на вторичке столицы опустились до уровня цен декабря прошлого года. За неделю в Минске квадрат б/у потерял 0,2 %. В итоге его средняя стоимость сегодня 1 391 доллар....
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