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Звездный спецрейс прибыл на железнодорожный вокзал Витебска
16.07.2020 10:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВсе дороги сегодня ведут в Витебск! Здесь
Звездный спецрейс сегодня прибыл на вокзал ВитебскаИ хоть поезда международных линий сейчас не курсируют по прежнему графику, для фестивального сообщения сделали исключение. Состав по маршруту Москва – Витебск прибыл с рассветом - в 6:30 утра. Пассажиры - участники Международного фестиваля искусств "Славянский базар": певцы, танцоры, члены технической команды артистов. Маршрут не только самый безопасный, но и довольно быстрый: в пути гости форума провели не больше восьми часов. Это позволило не отойти от репетиционного графика. С 10 утра на главной площадке фестиваля - в Летнем амфитеатре - начнутся прогоны вечернего концерта-открытия.
Многие звезды предпочитают личный наземный транспортНа "Славянский базар" артисты добираются и самостоятельно. Многие звезды предпочитают личный наземный транспорт, а также полеты на частных рейсах. В большом вечернем гала-концерте примут участие известные и любимые артисты: Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Елена Ваенга, Олег Газманов, Алена Ланская, Инна Афанасьева, коллективы "Песняры" и "Сябры".
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Все дороги сегодня ведут в Витебск! Здесь открывается XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар". Он продлится четыре дня и станет самым крупным...
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