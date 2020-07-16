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Звездный спецрейс прибыл на железнодорожный вокзал Витебска

16.07.2020 10:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Все дороги сегодня ведут в Витебск! Здесь открывается XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар". Он продлится четыре дня и станет самым крупным проектом open-air в Европе.

Звездный спецрейс сегодня прибыл на вокзал Витебска

И хоть поезда международных линий сейчас не курсируют по прежнему графику, для фестивального сообщения сделали исключение. Состав по маршруту Москва – Витебск прибыл с рассветом - в 6:30 утра. Пассажиры - участники Международного фестиваля искусств "Славянский базар": певцы, танцоры, члены технической команды артистов. Маршрут не только самый безопасный, но и довольно быстрый: в пути гости форума провели не больше восьми часов. Это позволило не отойти от репетиционного графика. С 10 утра на главной площадке фестиваля - в Летнем амфитеатре - начнутся прогоны вечернего концерта-открытия.
 

Многие звезды предпочитают личный наземный транспорт 

На "Славянский базар" артисты добираются и самостоятельно. Многие звезды предпочитают личный наземный транспорт, а также полеты на частных рейсах. В большом вечернем гала-концерте примут участие известные и любимые артисты: Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Елена Ваенга, Олег Газманов, Алена Ланская, Инна Афанасьева, коллективы "Песняры" и "Сябры".

 
Теги: Витебск
 
 
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Все дороги сегодня ведут в Витебск! Здесь открывается XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар". Он продлится четыре дня и станет самым крупным...
 
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