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В Каменной Горке горела квартира, спасли мужчину

16.07.2020 10:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 15 июля горела квартира в девятиэтажке на улице Неманской. Об этом сообщает МЧС Минска.


Фото: МЧС Минска

15 июля в 15.18 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире в девятиэтажке на улице Неманской. Когда прибыло МЧС, шел дым из окна квартиры на третьем этаже, горел диван на площади один «квадрат».

Спасатели на полу в комнате нашли мужчину без сознания. Его вынесли на свежий воздух и передали медикам, потом его увезли в больницу.

Поврежден диван, закопчена комната. Других жильцов дома не эвакуировали. Причину пожара устанавливают, рассматривается такая версия: неосторожное обращение с огнем при курении.

 
Теги: Минск
 
 
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Днем 15 июля горела квартира в девятиэтажке на улице Наманской. Об этом сообщает МЧС Минска.
 
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