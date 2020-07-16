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В Каменной Горке горела квартира, спасли мужчину
16.07.2020 10:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Днем 15 июля горела квартира в девятиэтажке на улице Неманской. Об этом
15 июля в 15.18 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире в девятиэтажке на улице Неманской. Когда прибыло МЧС, шел дым из окна квартиры на третьем этаже, горел диван на площади один «квадрат».
Спасатели на полу в комнате нашли мужчину без сознания. Его вынесли на свежий воздух и передали медикам, потом его увезли в больницу.
Поврежден диван, закопчена комната. Других жильцов дома не эвакуировали. Причину пожара устанавливают, рассматривается такая версия: неосторожное обращение с огнем при курении.
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Днем 15 июля горела квартира в девятиэтажке на улице Наманской. Об этом сообщает МЧС Минска.
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