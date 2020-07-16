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Мужчину привлекли к ответственности за хулиганство. Через семь лет выяснилось, что виноват его тезка

16.07.2020 11:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужчина добился пересмотра решения о привлечении к административной ответственности почти семилетней давности: оказалось, его признали виновным по ошибке, а взыскание касалось его полного тезки. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Беларуси.


Фото с сайта pixaby.com

В прокуратуру Центрального района Минска с заявлением обратился мужчина, которого, по его словам, в 2013 году ошибочно привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство в комиссии по делам несовершеннолетних, вынеся тогда ему предупреждение. Молодой человек решил добиться отмены решения, хотя срок его обжалования давно истек, так как из-за него не смог устроиться на работу.

Информация о привлечении заявителя к ответственности была в общей базе данных о правонарушениях, но комиссия по делам несовершеннолетних тогда не рассматривала его дело. Оказалось, что во время совершения правонарушения он находился совсем в другом городе, а по указанному в базе данных адресу в Минске проживал другой человек — у двоих парней совпадали имя, отчество и даты рождения.

В итоге выяснилось, что комиссия рассматривала дело тезки заявителя, но информацию в базу данных об административном правонарушении внесла по ошибке о нем самом, а не о реальном нарушителе правопорядка. После разбирательства данные о совершенном заявителем правонарушении удалили из базы.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина добился пересмотра решения о привлечении к административной ответственности почти семилетней давности: оказалось, его признали виновным по ошибке, а...
 
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