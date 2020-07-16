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Интервью с Анатолием Глазом в программе "События" сегодня в 17:30 на "Беларусь 24"

16.07.2020 13:05 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Выборы Президента Республики Беларусь пройдут 9 августа. Наши соотечественники, проживающие за рубежом, смогут проголосовать на участках, образованных дипломатическими и консульскими учреждениями Беларуси. Где будут работать участки и как белорусы могут сделать свой выбор, рассказал программе "События" начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Интервью с Анатолием Глазом смотрите в программе "События" сегодня, 16 июля, в 17:30 на телеканале "Беларусь 24".

 
 
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Выборы Президента Республики Беларусь пройдут 9 августа. Наши соотечественники, проживающие за рубежом, смогут проголосовать на участках, образованных...
 
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