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Интервью с Анатолием Глазом в программе "События" сегодня в 17:30 на "Беларусь 24"
16.07.2020 13:05 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВыборы Президента Республики Беларусь пройдут 9 августа. Наши соотечественники, проживающие за рубежом, смогут проголосовать на участках, образованных дипломатическими и консульскими учреждениями Беларуси. Где будут работать участки и как белорусы могут сделать свой выбор, рассказал программе "События" начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.
Интервью с Анатолием Глазом смотрите в программе
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Выборы Президента Республики Беларусь пройдут 9 августа. Наши соотечественники, проживающие за рубежом, смогут проголосовать на участках, образованных...
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