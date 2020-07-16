Швейцарская долина в Гродно почти пересохла. Вместо пруда - болото

Источник материала: Tut.by

Участок впадения Юрисдики в Городничанку в центре Гродно, где стоит скульптура в виде двух лебедей, почти высох. Более того, стоячая вода начинает зеленеть и от нее идет запах гниения. «Вечерний Гродно» узнал у специалистов, почему так произошло и чем это чревато для города.



Фото: vgr.by

Район Швейцарской долины на участке впадения ручья Юрисдики в Городничанку — место довольно популярное и красивое. Обычно наполненное водой место почти полностью обмелело. Скульптура в виде двух лебедей, находящаяся по центру, сейчас полностью стоит на суше, хотя чаще всего фигурки птиц находятся в воде. В небольших лужицах, которые еще не пересохли, уже заметны следы зеленых водорослей. Пруд сейчас больше напоминает болото.



Фото: vgr.by

Как отмечает начальник отдела гидрологии и агрометеорологии «Гроднооблгидромет» Светлана Березина, всему виной бесснежная зима, вследствие чего существенно опустился уровень грунтовых вод.

— Вот поэтому в колодцах в деревнях сейчас нет воды. Зима была без снега, дожди эпизодически происходят, поэтому дно многих водоемов начинает обнажаться. Влагозапасы почвы истощены, ей просто неоткуда брать воду. Чтобы как-то изменить сложившуюся ситуацию, срочно необходимы дожди, причем долгие и проливные, — отмечает Березина.

По ее словам, подобные процессы «усушки» ведут к тому, что образуются участки стоячей воды, а затем происходит их заболачивание и заиливание.



Фото: vgr.by

Если мелеет такой небольшой ручей как Юрисдика, то что уже говорить про Неман. Здесь из-за аномально теплой зимы процессы обмеления начали наблюдаться еще в апреле. Для сравнения: в прежние годы уровень воды в Немане составлял 120−130 см. А в этом году в июне этот показатель составлял 73 см, а сейчас — и вовсе 43 см.



Фото: vgr.by

— Если раньше Неман был потенциально опасным для судоходства на протяжении нескольких месяцев — мая, июня, июля, то сейчас он представляет опасность круглый год, — резюмировала Березина.