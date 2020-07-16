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Пинские спасатели организовали ярмарку безопасности для жителей Оснежиц
16.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
На открытой площадке перед районным Центром культуры и досуга Олег Червяковский общался со взрослыми, а инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Дарья Лазарчик прививала детям основы безопасности в игровой форме с дошколятами.
Спасатели напомнили жителям агрогородка, как не стать жертвой беспечности в собственном доме, рассказали о работе автономного пожарного извещателя, привели примеры спасения людей при его сработке. Разговор с местными жителями продолжился примерами произошедших в Пинском районе пожаров, в которых погибли.
Олег Червяковский акцентировал внимание сельчан на том, что нужно быть предельно внимательными к вопросам безопасности своего жилища. Ведь именно безразличие и беспечность домовладельцев часто приводят к трагедии.
Тем временем Дарья Лазарчик с детворой собирали безопасные пазлы, искали нарушения в квартире, изучали «5 шагов спасения». А потом играли и учились правильно вызывать спасателей по телефонам: 101 и 112. Для юных воспитанников Оснежицкого детского сада завершилось мероприятие в малом зале в Центре культуры и досуга, где для закрепления полученных знаний ребятам показали серии увлекательного мультфильма «Волшебная книга».
Все участники мини-ярмарки получили от работников МЧС буклеты с ценными рекомендациями по безопасности жизнедеятельности и много положительных эмоций.
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